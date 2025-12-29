Celebran misas diarias mientras avanza nueva parroquia en Piedras Negras

Piedras Negras
/ 29 diciembre 2025
    Celebran misas diarias mientras avanza nueva parroquia en Piedras Negras
    Celebraciones religiosas y trabajo comunitario acompañan el proceso de creación de la nueva parroquia. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La Misión Parroquial María Madre de la Esperanza integra grupos comunitarios y alista la construcción de su templo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La conformación de una nueva parroquia en Piedras Negras continúa su proceso con la organización de actividades religiosas y la integración de grupos comunitarios que darán soporte a la futura estructura pastoral.

Se trata de la Misión Parroquial María Madre de la Esperanza, la cual se prepara para iniciar la construcción de su templo una vez concluidos los trámites administrativos y legales correspondientes.

TE PUEDE INTERESAR: Monclova: disparos en la madrugada generan alarma en la colonia Guadalupe

El padre Octaviano Elizondo, responsable de la misión, informó que actualmente se celebran misas diarias a las 7:30 horas en la capilla de la Purísima Concepción, además de los servicios dominicales, los cuales han registrado una asistencia constante por parte de los habitantes de los sectores que abarcará la parroquia.

De manera paralela, se han conformado equipos de colaboradores encargados de distintas áreas, como liturgia, administración parroquial y apoyo a personas en situación de vulnerabilidad.

Estos grupos trabajan en la identificación de necesidades y prioridades de la comunidad, con el objetivo de definir los servicios y actividades que se ofrecerán una vez que la parroquia entre en funciones.

En cuanto al terreno destinado para el templo, se informó que los procesos legales y administrativos se encuentran en una fase avanzada. El diseño del inmueble ya está en desarrollo y se prevé que la construcción pueda iniciar a principios del próximo año, una vez concluidos los procedimientos requeridos.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerzan Operativo Pirotecnia en Torreón por fin de año

La nueva parroquia atenderá a habitantes de diversos fraccionamientos, entre ellos Villa Real, Canteras, Los Bosques, Lomas de San Francisco y Doña Pura, entre otros. La planeación del proyecto se basa en la atención de las necesidades reales de la población que integrará esta comunidad parroquial.

Temas


Religión
Sacerdotes

Localizaciones


Piedras Negras

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Feliz año de la patada

Feliz año de la patada
true

San Esteban: El mártir guapo
true

POLITICÓN: Tren Interoceánico, una tragedia entre el ‘error humano’ y la sospecha de corrupción
Pobres y ricos

Pobres y ricos
Quienes estudiaron con el docente, se han sumado en diversas ocasiones para apoyar.

Docente impulsa colecta de alimentos en Saltillo para personas en hospitales

El municipio reiteró que no permitirá edificaciones bajo ninguna circunstancia en ese sector.

Alerta Gobierno de Saltillo por fraudes en supuesta venta de terrenos en la colonia Morelos V Sector
Debido al cese de apoyos internacionales, la Casa del Migrante de Saltillo está en riesgo de cierre.

Cesa el flujo migratorio por Coahuila y los traficantes de personas cambian de actividad criminal
Una vieja tableta apoyada en una mesa para usarla como reproductor multimedia.

¿Cambiarás de celular? Esto es lo que puedes hacer con el dispositivo anterior