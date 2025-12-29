Celebran misas diarias mientras avanza nueva parroquia en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La conformación de una nueva parroquia en Piedras Negras continúa su proceso con la organización de actividades religiosas y la integración de grupos comunitarios que darán soporte a la futura estructura pastoral.

Se trata de la Misión Parroquial María Madre de la Esperanza, la cual se prepara para iniciar la construcción de su templo una vez concluidos los trámites administrativos y legales correspondientes.

El padre Octaviano Elizondo, responsable de la misión, informó que actualmente se celebran misas diarias a las 7:30 horas en la capilla de la Purísima Concepción, además de los servicios dominicales, los cuales han registrado una asistencia constante por parte de los habitantes de los sectores que abarcará la parroquia.

De manera paralela, se han conformado equipos de colaboradores encargados de distintas áreas, como liturgia, administración parroquial y apoyo a personas en situación de vulnerabilidad.

Estos grupos trabajan en la identificación de necesidades y prioridades de la comunidad, con el objetivo de definir los servicios y actividades que se ofrecerán una vez que la parroquia entre en funciones.

En cuanto al terreno destinado para el templo, se informó que los procesos legales y administrativos se encuentran en una fase avanzada. El diseño del inmueble ya está en desarrollo y se prevé que la construcción pueda iniciar a principios del próximo año, una vez concluidos los procedimientos requeridos.

La nueva parroquia atenderá a habitantes de diversos fraccionamientos, entre ellos Villa Real, Canteras, Los Bosques, Lomas de San Francisco y Doña Pura, entre otros. La planeación del proyecto se basa en la atención de las necesidades reales de la población que integrará esta comunidad parroquial.