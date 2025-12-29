Refuerzan Operativo Pirotecnia en Torreón por fin de año

TORREÓN, COAH.- Ante el incremento en el uso de pirotecnia durante las celebraciones de fin de año, autoridades de los tres órdenes de Gobierno reforzarán el Operativo Pirotecnia los días 30 y 31 de diciembre, con el objetivo de prevenir accidentes graves e incluso mortales. Protección Civil y Bomberos, en coordinación con instancias estatales y federales, así como con dependencias municipales como Inspección y Verificación y Seguridad Pública, intensificarán los recorridos en distintos puntos de la ciudad para detectar e impedir la venta ilegal de artefactos pirotécnicos.

El director de Protección Civil y Bomberos, Jorge Luis Juárez, informó que este reforzamiento responde a una instrucción del alcalde Román Cepeda, con el fin de salvaguardar la integridad de la población durante las festividades. El funcionario reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar el uso de pirotecnia, al recordar que su venta y utilización están prohibidas y representan un riesgo considerable, tanto por lesiones personales como por la posibilidad de incendios.

Juárez Llanas destacó que el operativo ha tenido resultados positivos gracias a la colaboración ciudadana, que de manera anónima reporta los puntos donde se detecta la comercialización de estos productos. Las inspecciones se realizan principalmente en tianguis, misceláneas y otros establecimientos donde podría darse la venta clandestina. La pirotecnia asegurada es entregada a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dependencia encargada de su destrucción de forma segura. En caso de emergencia, la población puede comunicarse al número 911 o directamente a Protección Civil al 871 712 00 66.