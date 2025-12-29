Monclova: disparos en la madrugada generan alarma en la colonia Guadalupe

Monclova
/ 29 diciembre 2025
    Monclova: disparos en la madrugada generan alarma en la colonia Guadalupe
    Patrullas acudieron de inmediato a la calle Río de Janeiro tras el reporte ciudadano. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Un hombre presuntamente alcoholizado fue puesto a disposición del Ministerio Público

MONCLOVA, COAH.- La tranquilidad de la colonia Guadalupe se vio alterada durante la madrugada, luego de que vecinos reportaran al número de emergencias 911 presuntas detonaciones de arma de fuego, lo que generó una rápida movilización de corporaciones de seguridad y momentos de tensión entre los habitantes del sector.

El reporte se registró alrededor de las 02:30 horas en la calle Río de Janeiro, donde residentes alertaron sobre un sujeto que, presuntamente bajo los efectos del alcohol, realizaba disparos al aire y alteraba el orden público, provocando temor entre las familias de la zona.

Al arribar al lugar, elementos de la Policía Municipal detectaron a un hombre que intentó ingresar a un domicilio al notar la presencia de las patrullas. El individuo fue interceptado metros adelante e identificado como Brandon Leonel Castro García, de 33 años de edad.

Durante la revisión preventiva, los oficiales aseguraron un arma de fuego corta tipo escuadra, abastecida con un cartucho en la recámara y dos más en el cargador, tratándose de una pistola semiautomática calibre 9 milímetros.

De acuerdo con el informe policial, el detenido presentaba evidentes signos de intoxicación alcohólica y lanzó amenazas verbales al momento de su aseguramiento. Por estos hechos, fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal por los presuntos delitos de portación de arma de fuego y amenazas.

Vecinos del sector señalaron que los disparos los obligaron a resguardarse dentro de sus viviendas, ante el temor de que una bala perdida pudiera causar una tragedia. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni daños materiales.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a reportar de manera inmediata cualquier situación de riesgo, destacando que la pronta intervención evitó consecuencias mayores.

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

