Arrastre de boyas en el Río Bravo obliga al cierre de puentes internacionales en Eagle Pass (video)

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La creciente del Río Bravo, tras cuatro días de intensas lluvias en la región norte de Coahuila, arrastró al menos un centenar de boyas flotantes instaladas por el gobierno de Estados Unidos para frenar la migración irregular, lo que provocó el cierre preventivo de los puentes internacionales en Eagle Pass. Durante la madrugada de este viernes, las autoridades de Eagle Pass ordenaron el cierre de los Puentes Internacionales I y II, así como del puente ferroviario, ante el riesgo de que las boyas, de aproximadamente una tonelada cada una, impactaran contra los pilares de concreto que sostienen los cruces.

Las estructuras forman parte del sistema de barreras acuáticas implementado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en coordinación con la Guardia Nacional de Texas, como parte de una estrategia para impedir cruces migratorios irregulares. El alcalde de Eagle Pass, Aaron Valdez, informó que las boyas se desprendieron de una zona ubicada a unas 12 millas al norte de la ciudad y avanzan río abajo impulsadas por la fuerza de la corriente. ”Estamos monitoreando con drones el desplazamiento de las boyas, pero hasta ahora no existe un método seguro para detenerlas antes de que lleguen a los puentes”, señaló.

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Equipos de emergencia fueron desplegados en Eagle Pass para vigilar la situación y actuar en caso de que las boyas alcancen alguno de los cruces internacionales. El cierre generó afectaciones inmediatas para cientos de automovilistas y peatones, quienes quedaron varados tanto en Piedras Negras como en Eagle Pass, lo que interrumpió el flujo comercial y social habitual en la frontera.