Concesionarán Feria del Norte 2026 en Piedras Negras; persisten dudas sobre presupuesto

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    Concesionarán Feria del Norte 2026 en Piedras Negras; persisten dudas sobre presupuesto
    De acuerdo con lo informado en conferencia pública, la administración municipal señaló que el evento formará parte del calendario oficial, aunque aún no se han definido las fechas exactas ni la logística general de la celebración. REDES SOCIALES

Autoridades municipales no han detallado el procedimiento de selección del concesionario ni los criterios para asignar la organización del evento

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Feria del Norte 2026 se realizará durante el mes de septiembre y su organización quedará en manos de una empresa privada, confirmó el gobierno municipal de Piedras Negras. Sin embargo, la decisión ha dejado abiertas diversas interrogantes relacionadas con el presupuesto previamente autorizado para el evento y el proceso mediante el cual será seleccionada la compañía encargada.

El anuncio fue realizado durante una conferencia pública, donde se indicó que la celebración sí formará parte del calendario anual de actividades. No obstante, las autoridades evitaron precisar las fechas exactas del evento y señalaron que el proyecto continúa en etapa de definición.

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La principal incertidumbre gira en torno a los recursos públicos destinados para la feria. A principios de año fue aprobado un presupuesto de 30 millones de pesos para su realización, pero hasta el momento no se ha informado si esa cantidad continuará asignada al proyecto, será modificada o tendrá un destino distinto una vez que la operación quede bajo control de un particular.

Tampoco existe información oficial sobre el mecanismo que se utilizará para elegir al concesionario. Hasta ahora no se ha detallado si la asignación se realizará mediante licitación pública, invitación restringida o algún otro procedimiento administrativo.

La administración municipal indicó únicamente que aún no se ha definido qué empresario o empresa estará a cargo de la organización. Será una vez concluido ese proceso cuando se den a conocer más detalles relacionados con el desarrollo de la feria.

A poco más de tres meses de la fecha prevista para su realización, tampoco se han presentado datos sobre cartelera artística, costos de operación, proyecciones de ingresos o compromisos financieros que asumiría el municipio dentro del nuevo esquema.

Mientras avanzan las definiciones administrativas, la organización de uno de los eventos más importantes de Piedras Negras permanece sin detalles públicos sobre su operación, financiamiento y alcances para la edición 2026.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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