Coahuila: rickettsia alcanza alta letalidad con cinco defunciones confirmadas

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    Coahuila: rickettsia alcanza alta letalidad con cinco defunciones confirmadas
    Especialistas en salud recordaron que el contacto con mascotas expuestas al exterior y la presencia de garrapatas en viviendas son factores de riesgo que deben notificarse al personal médico durante una consulta. CUARTOSCURO

Al menos tres de los cinco fallecimientos corresponden a menores de edad; autoridades insisten en la detección temprana de síntomas

La Secretaría de Salud en Coahuila reporta una alta tasa de letalidad en lo que va del año. De acuerdo con información oficial, se han registrado ocho casos confirmados y la cifra de fallecimientos ya asciende a cinco personas, lo que subraya la gravedad de esta enfermedad infecciosa cuando no se detecta a tiempo.

Aunque se indicó que al menos tres de las cinco muertes corresponden a menores de edad, no se ha dado a conocer el desglose por rangos de edad ni por municipios.

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Ante este escenario, se ha hecho un exhorto a madres, padres y cuidadores para que acudan de manera inmediata a los servicios de salud ante cualquier síntoma en menores, como fiebre alta, dolor intenso de cabeza, malestar general y erupciones cutáneas, incluyendo manchas rojas o puntos en las palmas de las manos, plantas de los pies y abdomen.

PREVENCIÓN

La Secretaría de Salud indicó que la clave para reducir la mortalidad radica en el diagnóstico temprano, por lo que es fundamental que los familiares informen al médico si los pacientes han estado expuestos a situaciones de riesgo.

Entre los factores determinantes para un diagnóstico correcto se encuentra el contacto con mascotas, especialmente aquellas que tienen acceso a la calle.

Asimismo, se debe informar sobre la presencia de garrapatas. Por ello, se recomienda señalar si se ha detectado la presencia de estos parásitos en el hogar o en los animales domésticos.

Se explicó que iniciar el tratamiento de manera oportuna permite diferenciar la rickettsiosis de otras enfermedades con síntomas similares y aumenta significativamente las probabilidades de supervivencia, ya que los hospitales del estado cuentan con los medicamentos necesarios para combatirla.

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EN CONTEXTO

Otra forma de prevención es mantener una adecuada limpieza de los espacios. Para erradicar la garrapata café del perro es necesario conservar los patios limpios y libres de maleza, basura y escombro.

También se recomienda vigilar constantemente la salud e higiene de los animales domésticos y, en caso de encontrar garrapatas, eliminarlas de manera adecuada para evitar riesgos de contagio.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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