Coahuila: rickettsia alcanza alta letalidad con cinco defunciones confirmadas

Aunque se indicó que al menos tres de las cinco muertes corresponden a menores de edad, no se ha dado a conocer el desglose por rangos de edad ni por municipios.

La Secretaría de Salud en Coahuila reporta una alta tasa de letalidad en lo que va del año. De acuerdo con información oficial, se han registrado ocho casos confirmados y la cifra de fallecimientos ya asciende a cinco personas, lo que subraya la gravedad de esta enfermedad infecciosa cuando no se detecta a tiempo.

Ante este escenario, se ha hecho un exhorto a madres, padres y cuidadores para que acudan de manera inmediata a los servicios de salud ante cualquier síntoma en menores, como fiebre alta, dolor intenso de cabeza, malestar general y erupciones cutáneas, incluyendo manchas rojas o puntos en las palmas de las manos, plantas de los pies y abdomen.

PREVENCIÓN

La Secretaría de Salud indicó que la clave para reducir la mortalidad radica en el diagnóstico temprano, por lo que es fundamental que los familiares informen al médico si los pacientes han estado expuestos a situaciones de riesgo.

Entre los factores determinantes para un diagnóstico correcto se encuentra el contacto con mascotas, especialmente aquellas que tienen acceso a la calle.

Asimismo, se debe informar sobre la presencia de garrapatas. Por ello, se recomienda señalar si se ha detectado la presencia de estos parásitos en el hogar o en los animales domésticos.

Se explicó que iniciar el tratamiento de manera oportuna permite diferenciar la rickettsiosis de otras enfermedades con síntomas similares y aumenta significativamente las probabilidades de supervivencia, ya que los hospitales del estado cuentan con los medicamentos necesarios para combatirla.