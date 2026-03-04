Confirman autoridades muerte natural de un adulto mayor en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La mañana de ayer martes, un hombre de 68 años fue encontrado sin vida dentro de su domicilio en la colonia Tierra y Esperanza, en Piedras Negras. El hallazgo ocurrió alrededor de las 10:00 horas en una vivienda ubicada en la calle Veracruz, entre las calles San Pedro y Coahuila.

La persona fue identificada como Ramiro Díaz González, a quien los vecinos conocían como “El Chino”. Según el reporte de las autoridades, fue su hijastro quien llegó a buscarlo a la casa y lo encontró sin movimiento, por lo que llamó de inmediato al número de emergencias 911.

TE PUEDE INTERESAR: Localizan sin vida a vendedora de tortillas en Nadadores; atraviesa presunta crisis depresiva

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar para tratar de ayudar, pero al revisar al señor Ramiro, confirmaron que ya había fallecido. Al sitio también llegaron elementos de la Policía Municipal, la Policía Civil Coahuila y la Agencia de Investigación Criminal para revisar la escena y tomar nota de lo sucedido.

Aunque en un principio se manejaron distintas versiones sobre lo que pudo haber pasado, los agentes que entraron a la casa —la cual se encuentra todavía en construcción— mencionaron que el cuerpo estaba sobre una cama y no presentaba huellas de violencia o golpes a simple vista.

Familiares del fallecido comentaron a los oficiales que don Ramiro había estado enfermo y se sentía triste o deprimido en los últimos días. Debido a esto, el cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense para que un médico legal le hiciera la autopsia y se supiera exactamente de qué murió.

Finalmente, las autoridades informaron que los resultados de la necropsia arrojaron que se trató de una muerte por causas naturales. Con este caso, suman ya ocho fallecimientos de este tipo en lo que va del año en Piedras Negras, mientras que el año pasado se cerró con un total de 33 registros similares.

(Con información de medios locales)