Crece ganadería cinegética en el noreste del país, pero enfrenta riesgo sanitario

Rolando Peña Hinojosa, presidente nacional de la Asociación Nacional de Ganaderos Diversificados (ANGADI), señaló que en los últimos 15 años se ha logrado un salto importante en la mejora genética. Esto ha permitido posicionar a la región como referente en la producción de ejemplares de alto valor.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El sector de la ganadería cinegética en el noreste de México , ha mostrado avances en los últimos años, con un crecimiento en la calidad genética del venado cola blanca, resultado de más de una década de trabajo especializado.

A pesar de las condiciones adversas por la sequía en estados del noreste, la temporada 2025-2026 cerró con resultados positivos. Se registraron trofeos de gran calidad que superaron las expectativas del sector.

TURISMO Y DERRAMA ECONÓMICA

El turismo cinegético se ha mantenido estable. Participan cerca de 2 mil cazadores gestionados a través de organizaciones, además de la expedición de más de 3 mil cintillos de aprovechamiento, lo que refleja una actividad constante.

La derrama económica es relevante. La ganadería diversificada beneficia a propietarios de ranchos y dinamiza la economía en municipios como Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo y Nuevo Laredo. También impulsa comercios y servicios durante las temporadas de caza.

ALERTA POR GUSANO BARRENADOR

Uno de los principales desafíos es la amenaza del gusano barrenador, considerado un riesgo sanitario de alto impacto para la fauna y el ganado.

Peña advirtió que el nivel genético alcanzado actualmente eleva el riesgo económico. Una plaga fuera de control podría generar pérdidas millonarias para los productores.

En coordinación con el gobierno de Tamaulipas, se trabaja en la creación de una barrera sanitaria en la zona centro-sur del estado, tras detectarse casos que han avanzado hacia Nuevo León.

Como parte de la estrategia, se aplica la liberación de moscas estériles. Actualmente se dispersan alrededor de 100 millones por semana para frenar la reproducción del parásito.

Se prevé que hacia finales de año, con la planta ubicada en Chiapas operando a máxima capacidad, se incremente la producción. El objetivo es cubrir no solo el norte de México, sino también el sur de Texas.

PANORAMA DEL SECTOR

ANGADI cuenta con un registro de entre 800 y 900 ranchos cinegéticos en el país. La mayoría se concentra en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, aunque también hay presencia en Sonora, Chihuahua, Puebla y Querétaro.