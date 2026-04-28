Empresario Anselmo Elizondo advierte crisis laboral en Piedras Negras y llama a reactivar economía

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El empresario nigropetense Anselmo Elizondo Dávila manifestó su preocupación por la situación económica de la ciudad, al señalar que en los últimos años se han perdido miles de empleos, afectando directamente la estabilidad de las familias de la región.

Reconoció que el incremento al salario mínimo representa un avance significativo, pero advirtió que también ha generado efectos adversos en algunas empresas, obligándolas a reducir su plantilla laboral. En ciertos casos, explicó, las compañías han despedido hasta un 10 por ciento de su personal para mantener sus operaciones, lo que ha derivado en un entorno económico más complejo y con menos oportunidades de trabajo.