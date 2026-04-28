Empresario Anselmo Elizondo advierte crisis laboral en Piedras Negras y llama a reactivar economía

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Piedras Negras
/ 28 abril 2026
    Empresario Anselmo Elizondo advierte crisis laboral en Piedras Negras y llama a reactivar economía
    Anselmo Elizondo Dávila advirtió que la pérdida de empleos en Piedras Negras ha golpeado la economía familiar y urge generar nuevas oportunidades laborales. JOSUÉ RODRÍGUEZ

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El empresario nigropetense Anselmo Elizondo Dávila manifestó su preocupación por la situación económica de la ciudad, al señalar que en los últimos años se han perdido miles de empleos, afectando directamente la estabilidad de las familias de la región.

Reconoció que el incremento al salario mínimo representa un avance significativo, pero advirtió que también ha generado efectos adversos en algunas empresas, obligándolas a reducir su plantilla laboral. En ciertos casos, explicó, las compañías han despedido hasta un 10 por ciento de su personal para mantener sus operaciones, lo que ha derivado en un entorno económico más complejo y con menos oportunidades de trabajo.

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En el ámbito político, Elizondo Dávila confirmó su incorporación a Movimiento Ciudadano, partido que —dijo— cuenta con principios firmes y una visión clara de crecimiento nacional. Su objetivo, subrayó, es fortalecer la presencia de la organización en Piedras Negras y consolidar una base sólida que represente una alternativa viable para los ciudadanos en futuros procesos electorales.

El empresario enfatizó que su prioridad sigue siendo el bienestar social, especialmente en colonias y sectores populares, donde considera urgente generar condiciones que permitan recuperar la estabilidad económica.

Finalmente, hizo un llamado a la unidad entre sociedad y actores políticos, destacando que, más allá de ideologías o colores partidistas, es indispensable trabajar en conjunto para reactivar la economía local y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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