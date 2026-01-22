Decomisan 30 kilos de mariguana en rancho del ejido El Centinela, en Piedras Negras

Piedras Negras
/ 22 enero 2026
    La mariguana decomisada fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal para continuar la investigación. FOTO: REDES SOCIALES

Tras una denuncia anónima, autoridades catearon un rancho asegurando droga; no se reportaron detenidos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales permitió el aseguramiento de aproximadamente 30 kilogramos de mariguana durante un cateo en un rancho del ejido El Centinela, ubicado cerca del río Bravo, en Piedras Negras.

La acción se realizó alrededor de las 16:00 horas y contó con la participación de más de 60 elementos de la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Además, se contó con el apoyo de un binomio canino especializado en la detección de drogas, y un despliegue de alrededor de una docena de unidades motrices.

TE PUEDE INTERESAR: Rompen récord investigaciones por huachicol en Coahuila

El operativo se ejecutó bajo la carpeta de investigación 0013/2026, luego de recibir una denuncia anónima que alertó sobre la posible presencia de narcóticos en la propiedad rural. Al ingresar al inmueble, los efectivos localizaron varios paquetes envueltos con cinta canela que contenían hierba verde y seca, con características propias de la mariguana, con un peso aproximado de 30 kilos.

Tras el aseguramiento, el rancho quedó bajo resguardo de las autoridades, mientras que la droga fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía General de la República, para continuar con las indagatorias correspondientes y, en su caso, solicitar el mandamiento legal contra los responsables del lugar.

Durante la diligencia también se hallaron evidencias sobre un camino de terracería en las inmediaciones de la propiedad, que podrían ampliar la investigación y derivar en la posible detención de los propietarios de la droga.

Autoridades indicaron que este aseguramiento forma parte de las acciones que se realizan con base en denuncias ciudadanas, con el objetivo de combatir la venta y distribución de narcóticos en la región.

(Con información de medios locales)

