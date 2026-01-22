Rompen récord investigaciones por huachicol en Coahuila
En 2025, se registraron 285 casos, con lo cual aumentaron 12% en comparación con el año previo
Durante 2025, Coahuila registró el mayor número de investigaciones por delitos relacionados con hidrocarburos, al menos desde 2019, de acuerdo con el reporte de incidencia delictiva del fuero federal, publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Entre enero y diciembre de 2025 se iniciaron en la entidad 285 carpetas de investigación por delitos contemplados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
La cifra representa un incremento del 12 por ciento respecto a 2024, cuando las autoridades federales reportaron 254 investigaciones por este tipo de ilícitos.
Los datos corresponden a las carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General de la República (FGR) y reportadas mensualmente ante el Secretariado Ejecutivo.
Según la propia FGR, durante 2025 se investigaron conductas como el traslado ilegal, resguardo, robo y extracción de hidrocarburos, todas ellas vinculadas de manera directa con el manejo del combustible.
Estos registros se limitan a actividades que implican contacto directo con los hidrocarburos y no incluyen delitos de carácter fiscal. Un ejemplo de ello es el caso del aseguramiento de 15 millones de litros de combustible en Saltillo, ocurrido en julio, el cual fue investigado tanto por violaciones a la ley en materia de hidrocarburos como por posibles afectaciones al Código Fiscal de la Federación.
Fue en 2019, como parte de la estrategia nacional contra el huachicol, cuando el Gobierno Federal comenzó a hacer pública esta estadística. Con base en la información disponible desde entonces, 2025 se consolidó como el año con más investigaciones en esta materia en Coahuila.
En detalle, el SESNSP reporta que en 2019 se registraron 87 investigaciones; en 2020, 122; en 2021, 129; en 2022, 142; en 2023, 283; en 2024, 254, y finalmente 285 casos en 2025.