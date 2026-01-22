$!Rompen récord investigaciones por huachicol en Coahuila

Durante 2025, Coahuila registró el mayor número de investigaciones por delitos relacionados con hidrocarburos, al menos desde 2019, de acuerdo con el reporte de incidencia delictiva del fuero federal, publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Entre enero y diciembre de 2025 se iniciaron en la entidad 285 carpetas de investigación por delitos contemplados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

La cifra representa un incremento del 12 por ciento respecto a 2024, cuando las autoridades federales reportaron 254 investigaciones por este tipo de ilícitos.

Los datos corresponden a las carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General de la República (FGR) y reportadas mensualmente ante el Secretariado Ejecutivo.