Denuncian presunta falta de atención a detenido picado por viuda negra en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Denuncian presunta falta de atención a detenido picado por viuda negra en Piedras Negras
    Manuel Osvaldo Salas Borrego permanece bajo vigilancia médica en el Hospital General Doctor Salvador Chavarría, en Piedras Negras. REDES SOCIALES

Manuel Osvaldo Salas Borrego, de 36 años, presentó inflamación en el brazo y dificultades para respirar; sus familiares cuestionan la atención que recibió durante su detención

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Manuel Osvaldo Salas Borrego, de 36 años, permanece bajo vigilancia médica en el Hospital General Doctor Salvador Chavarría, luego de presentar complicaciones de salud tras una presunta picadura de araña viuda negra que, según su versión y la de sus familiares, sufrió durante su estancia en las celdas municipales de Piedras Negras.

El hombre fue detenido el jueves 8 de octubre por elementos de la Policía Municipal y trasladado a las instalaciones de seguridad pública. De acuerdo con su testimonio, alrededor de las 22:00 o 23:00 horas sintió una picadura en el brazo derecho y reportó lo sucedido al personal en dos ocasiones, sin que presuntamente recibiera atención médica en ese momento.

Fue liberado la mañana del viernes y acudió al domicilio de su madre, donde comenzó a presentar dolor corporal, temperatura elevada e inflamación en la extremidad afectada. Sus familiares lo llevaron a un dispensario médico ubicado en las instalaciones del DIF municipal, donde, según señalaron, únicamente recibió medicamentos para aliviar las molestias.

Sin embargo, su condición empeoró durante el fin de semana. El domingo presentó dificultades para respirar y se desvaneció, por lo que su hermana lo trasladó al Hospital General Doctor Salvador Chavarría. Debido a la gravedad de sus síntomas, recibió atención en el área de urgencias.

Aunque inicialmente fue dado de alta el lunes, posteriormente ingresó de nuevo al hospital por decisión del personal médico, a petición de sus familiares, quienes estaban preocupados por la inflamación del brazo y el aspecto de la herida.

La familia señaló que la lesión se agravó con el paso de los días y manifestó temor de que pudiera desarrollar una infección. Por ello, solicitó que se mantuviera al paciente bajo observación y que se esclarecieran las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

Rosalinda Borrego Guerra, madre del afectado, e Isabel Borrego Guerra, tía de Manuel Osvaldo, expresaron su preocupación por la evolución de su salud y cuestionaron la presunta falta de atención médica cuando el hombre se encontraba bajo custodia municipal.

Hasta el momento, los señalamientos sobre la picadura y la atención que habría solicitado durante su detención corresponden a la versión del afectado y sus familiares. No se cuenta con información oficial que confirme la especie del arácnido ni que permita establecer si hubo omisiones por parte de las autoridades municipales.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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