Derrape por bajas temperaturas provoca accidente vial en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Las condiciones climáticas extremas registradas la mañana de este lunes provocaron un accidente vial tipo salida de camino sobre el bulevar República, a la altura del sector residencial San Ángel y en las inmediaciones del Teatro de la Ciudad José Manuel Maldonado, sin que se reportaran personas lesionadas, en Piedras Negras.

El percance se registró alrededor de las 07:00 horas, cuando un automóvil Dodge Challenger de color gris, modelo aproximado 2014–2016, circulaba por dicha vialidad. El conductor, identificado como Jorge Luis ¨N¨, de 33 años de edad, no logró detectar a tiempo la presencia de hielo negro sobre la carpeta asfáltica, lo que ocasionó que la unidad comenzara a derrapar de manera repentina.

De acuerdo con los reportes disponibles, el hielo se formó a consecuencia de una fuga de agua combinada con las bajas temperaturas que se presentaron durante la madrugada y primeras horas del día. El termómetro marcó hasta menos cuatro grados centígrados, con una sensación térmica cercana a los menos nueve, lo que generó condiciones de alto riesgo para la circulación vehicular.

Al pasar sobre la zona congelada, el conductor perdió el control del volante, salió del camino y terminó en un desnivel a un costado del bulevar, quedando el vehículo con daños considerables. En el incidente también se reportaron afectaciones a un señalamiento propiedad del municipio, sin que se precisara el monto de los daños materiales.

Tras el reporte al sistema de emergencias, al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes valoraron al conductor en el sitio. Luego de la revisión médica, se confirmó que el automovilista se encontraba estable y no presentaba lesiones de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos de Tránsito y Vialidad, así como personal del Mando Único de Coordinación Policial, tomaron conocimiento del hecho y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Debido a las maniobras para el retiro del vehículo mediante grúa, un tramo del bulevar República fue cerrado de manera momentánea, lo que generó afectaciones temporales a la circulación.

De manera preliminar, se indicó que el accidente estuvo directamente relacionado con la presencia de hielo negro en la vialidad, una condición difícil de detectar a simple vista y que incrementa el riesgo de derrapes, especialmente durante las primeras horas del día.

Las autoridades reiteraron el llamado a los automovilistas a extremar precauciones al conducir en condiciones de frío extremo, ya que la combinación de bajas temperaturas y fugas de agua puede convertir diversas vialidades en puntos de riesgo, como ocurrió en este tramo del bulevar República.

(Con información de medios locales)