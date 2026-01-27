Fallece José Guadalupe Chávez Baeza, primer jugador firmado por Saraperos de Saltillo

Saraperos
/ 27 enero 2026
    Fallece José Guadalupe Chávez Baeza, primer jugador firmado por Saraperos de Saltillo
    José Guadalupe Chávez Baeza, primer jugador firmado en la historia de Saraperos de Saltillo, falleció este martes a los 76 años. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

Su trayectoria como parador en corto, jugador histórico y posteriormente coach dejó una huella permanente en la organización y en el beisbol de la región

La mañana de este martes se confirmó el fallecimiento de José Guadalupe Chávez Baeza, una de las figuras históricas del beisbol en Saltillo y el primer jugador firmado por la franquicia de los Saraperos en 1969. Tenía 76 años de edad.

Chávez Baeza nació el 6 de mayo de 1949 en San Francisco del Oro, Chihuahua. Su camino en el beisbol profesional inició con los Sultanes de Monterrey, equipo con el que debutó en la Liga Mexicana de Beisbol antes de que su nombre quedara ligado de manera definitiva a la organización saltillense. El pasado inicio de mes, el exjugador fue hospitalizado en la capital coahuilense por complicaciones de salud. Aunque logró salir adelante en un primer momento, este martes se dio a conocer su deceso.

TE PUEDE INTERESAR: Oro y platas para Coahuila en la Americas Cup 2026 de patinaje sobre ruedas

Su llegada a Saraperos marcó el comienzo de una etapa clave para la franquicia. Chávez Baeza formó parte del equipo de 1970 a 1985, periodo en el que se consolidó como parador en corto titular y referente dentro del diamante. A lo largo de esos 15 años defendió la franela verde en 1,659 juegos, cifra que lo mantiene como líder histórico de la organización. También encabeza los registros del club en turnos al bat, con 5,848; triples, con 52; sacrificios, con 144; y golpes recibidos, con 60.

El 21 de abril de 1985, José Guadalupe Chávez Baeza se retiró como jugador activo en el Estadio Francisco I. Madero, escenario que fue testigo de buena parte de su trayectoria. Años más tarde, el club decidió retirar el número 15, el primero en recibir ese reconocimiento en la historia de Saraperos, como muestra del impacto que tuvo su carrera en la institución.

Tras concluir su etapa como pelotero, Chávez Baeza continuó vinculado al beisbol desde el cuerpo técnico. Su primer trabajo como coach fue también con Saraperos, cargo que desempeñó en distintos periodos. Su última aparición en la Liga Mexicana se dio en 2009, cuando formó parte del staff de los Vaqueros de Unión Laguna.

La noticia de su fallecimiento generó reacciones entre la afición y el entorno del beisbol local, que recuerdan a Chávez Baeza no solo por sus números, sino por haber sido parte fundamental de los primeros años de Saraperos de Saltillo y por su permanencia en el juego durante varias décadas. Su legado queda ligado a la historia del club y del beisbol en la región.

