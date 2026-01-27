Fallece José Guadalupe Chávez Baeza, primer jugador firmado por Saraperos de Saltillo

La mañana de este martes se confirmó el fallecimiento de José Guadalupe Chávez Baeza, una de las figuras históricas del beisbol en Saltillo y el primer jugador firmado por la franquicia de los Saraperos en 1969. Tenía 76 años de edad.

Chávez Baeza nació el 6 de mayo de 1949 en San Francisco del Oro, Chihuahua. Su camino en el beisbol profesional inició con los Sultanes de Monterrey, equipo con el que debutó en la Liga Mexicana de Beisbol antes de que su nombre quedara ligado de manera definitiva a la organización saltillense. El pasado inicio de mes, el exjugador fue hospitalizado en la capital coahuilense por complicaciones de salud. Aunque logró salir adelante en un primer momento, este martes se dio a conocer su deceso.

Su llegada a Saraperos marcó el comienzo de una etapa clave para la franquicia. Chávez Baeza formó parte del equipo de 1970 a 1985, periodo en el que se consolidó como parador en corto titular y referente dentro del diamante. A lo largo de esos 15 años defendió la franela verde en 1,659 juegos, cifra que lo mantiene como líder histórico de la organización. También encabeza los registros del club en turnos al bat, con 5,848; triples, con 52; sacrificios, con 144; y golpes recibidos, con 60.