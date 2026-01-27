POLITICÓN: Ahogada en deudas, ¿AHMSA todavía será negocio?

I. EL LADO OSCURO

El Mundial de Futbol, como cualquier evento de alcance global es, ante todo, una oportunidad para hacer negocios. Y para muestra ahí están los ejemplos del costo de la entrada a los estadios, de los boletos de avión o del hospedaje en las ciudades sede. Pero el Mundial no solamente incentiva los negocios lícitos sino también los ilegales, como bien ha advertido el investigador de la UAdeC y columnista de VANGUARDIA, Víctor Manuel Sánchez. El académico ha detectado al menos ocho “áreas de oportunidad” que el crimen organizado buscará aprovechar en las semanas del evento: desde la venta de boletos falsos hasta las apuestas no reguladas.

II. ¿SE PUEDE EVITAR?

Trata de personas con fines sexuales, lavado de dinero, venta de droga, fraudes en hospedajes y tours, así como extorsión a operadores turísticos y vendedores, figuran en la lista de fuentes de ingreso que Sánchez identifica como “negocios” a los cuales le apostará la delincuencia. La gran pregunta es si las autoridades federales y de los estados sede de la justa mundialista están preparándose para proteger el interés de quienes nos visitarán y podrían ser víctimas de tales delitos.

III. AHOGADOS EN DEUDA

Los que han tenido oportunidad de echarle un ojo al expediente del proceso de liquidación de AHMSA nos dicen que el tema de los pasivos de la acerera, particularmente los que implican créditos fiscales, es decir, deudas con instituciones públicas, es mucho peor de lo que se supone. Nada más el SAT, de Antonio Martínez Dagnino, nos dicen, concurrió al concurso mercantil reclamando el pago de un monto superior a los 17 mil millones de pesos por concepto de impuestos adeudados por la empresa desde el año 1997, cuando los directivos que encabezaba Alonso Ancira decidieron no cumplir más con sus obligaciones tributarias.

IV. ASÍ, ¿CÓMO?

Pero la del SAT no es la única cuenta abultada con la cual se encuentran quienes acuden a revisar los libros de Altos Hornos con intención de presentarse al evento de subasta con una postura. Además de los impuestos, la empresa le debe a la CFE, Pemex y el IMSS. La suma de todo, nos aseguran, podría superar los 40 mil millones de pesos. Así, está difícil que un inversionista considere con seriedad la posibilidad de quedarse con el “negocio”.

V. SUPLENCIAS ‘DE SEGUNDA’

A propósito de la “guerra por las suplencias” en el PRI, de la cual hemos dado cuenta en este espacio, nos comentan que parte del acuerdo negociado por Lenin Pérez Rivera para ir en alianza con el expartidazo, implica que militantes de la Unidad Democrática de Coahuila ocupen media docena de suplencias en igual número de fórmulas. Se entiende, desde luego, que las suplencias cedidas a los naranjas no son como las que se disputan a codazos y patadas en el tricolor, porque la persona titular solamente hará el gasto en campaña pero, en cuanto pase la elección, regresará a su posición actual, dejando a su suplente como titular de la curul.

VI. PERO...

Como quiera que sea, ocupar una suplencia implica colocarse en posición de anotar y, ¿quién sabe? Cualquier cosa puede ocurrir en el camino y cualquiera de los udecistas que hoy están siendo seleccionados en calidad de “relleno” podrían terminar disfrutando de las mieles de una curul en el Poder Legislativo. Porque aun cuando se realicen meticulosos cálculos, el azar siempre tiene asiento en la mesa...

VII. CANCHA LLENA

Nos cuentan que en la Región Centro, Monclova anda en buen ritmo en materia deportiva. Además del torneo de tiro con arco del fin de semana pasado, en solo dos fines de semana la ciudad recibió a más de dos mil atletas y entrenadores en torneos de futbol, voleibol y beisbol. El saldo fue una ocupación hotelera arriba del 70 por ciento y una derrama cercana a los 20 millones de pesos. Quienes siguen de cerca al alcalde Carlos Villarreal comentan que el deporte ocupa un lugar importante en su agenda, no sólo como evento, sino como una herramienta social a la que decidió darle peso real en su gestión.

VIII. AGENDA ABIERTA

Y el movimiento no se detiene. El próximo fin de semana Monclova será sede de la Asamblea Anual Ordinaria de la Federación Mexicana de Beisbol, con la presencia de su presidente Enrique Mayorga y de dirigentes estatales. En ese mismo marco arrancará el Torneo Nacional U-15, con 17 equipos y más de 300 participantes. Más visitantes, más actividad y más rotación en hoteles y comercios. Nos dicen que la idea es sostener este ritmo y que el deporte se quede como parte permanente de la vida pública de la ciudad.

IX. MEDIDA NECESARIA

Hoy en el Congreso local, el diputado del Partido Verde, Jorge Arturo Valdés Flores, presentará un exhorto a los ayuntamientos para instalar cámaras de seguridad en los centros de justicia municipal, y que éstas sean enlazadas a los C2 municipales y al C4 estatal. El planteamiento surge tras la trágica muerte de un joven en Torreón y apunta a algo básico: dejar evidencia de lo que ocurre dentro de separos y juzgados cívicos, y fortalecer la protección de los derechos humanos de quienes ingresan por faltas administrativas. Más allá de siglas y discursos, el hecho abre una discusión necesaria sobre protocolos, registro de actuaciones y prevención.