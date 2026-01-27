Ganancias netas de GM Global caen 53.37% en 2025; ventas totales crecen en Norteamérica

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 27 enero 2026
    Ganancias netas de GM Global caen 53.37% en 2025; ventas totales crecen en Norteamérica
    General Motors tiene una participación de 17.2 por ciento en el mercado interno de Estados Unidos, reportó para 2025. VANGUARDIA

La automotriz de Detroit registró un crecimiento trimestral de 13.3 por ciento en su utilidad antes de intereses e impuestos ajustado en 2025; ventas mundiales crecen

General Motors publicó sus últimos resultados del cuarto trimestre de 2025 este 27 de enero, revelando una caída del 53.37 en sus ganancias netas después de pasar los 12 meses del año pasado, al pasar de 5 mil 963 millones de dólares (mdd) en 2024 hasta parar en 2 mil 780 mdd.

También se observó que las ganancias netas para los accionistas de GM a nivel mundial se redujeron un 55.10 por ciento comparando el cierre de 2024 y 2025.

TE PUEDE INTERESAR: La industria de México perdió 153 mil empleos en 2025; el 40% de los trabajadores ganan el mínimo: Inegi

Los ingresos de GM a nivel trimestral decrecieron 5.1 por ciento con respecto al cuarto trimestre de 2024, desplazándose de 47 mil 702 mdd a 45 mil 287 mdd.

Sin embargo, las ganancias netas para los accionistas en el cuarto trimestre de 2025 crecieron 11.8 por ciento, así como su utilidad antes de intereses e impuestos ajustado (EBIT-adjusted por sus siglas en inglés), que aumentó 13.3 por ciento.

VENTAS TOTALES DE GM CRECEN EN NORTEAMÉRICA

Las ventas netas anuales de vehículos de GM en Norteamérica crecieron un 4.5 por ciento en 2025 con respecto a 2024, pasando de de 3.2 millones a 3.3 millones de vehículos.

GM tiene una participación en el mercado de automóviles del 16.3 por ciento en la región norteamericana, aumentando un 0.4 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior.

En el mercado interno de Estados Unidos, GM tiene una participación de 17.2 por ciento, aumentando 0.7 puntos porcentuales desde el año 2024 con la cantidad de 2.8 millones de autos vendidos.

A nivel mundial, las ventas totales de GM en 2025 fueron de 6.1 millones de carros, teniendo una participación en el mercado mundial de vehículos del 6.8 por ciento y creciendo un 3.01 por ciento.

VE EN REVISIÓN PARA 2026

General Motors respaldó su estrategia de vehículos eléctricos para 2026, al aprobar un nuevo programa de recompra de acciones por $6,000 millones de dólares para darle robustez a sus ingresos.

La presión que enfrenta el negocio de vehículos eléctricos de GM tras la eliminación, el pasado 30 de septiembre, del crédito fiscal para el consumidor de $7,500 dólares sigue latente pero la compañía respaldó su estrategia este martes, afirmando que trabajará en la reducción de costos.

”Desde una perspectiva de vehículos eléctricos, creemos que ese es el objetivo final. Seguimos trabajando en mejoras de costos”, dijo la CEO de GM, Mary Barra, en una entrevista con CNBC este martes, informó Reuters.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Autos
Sector Automotriz
Dinero

Localizaciones


Estados Unidos

Organizaciones


General Motors

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La víctima cero

La víctima cero
true

Cuidado con el PT, presidenta Sheinbaum
true

POLITICÓN: Ahogada en deudas, ¿AHMSA todavía será negocio?
El juez de control otorgó a las partes un periodo de dos meses para la investigación complementaria del caso.

Vinculan a proceso a mujer por violencia vicaria en Saltillo; es el primer caso en Coahuila
Corea del Sur se apresuró el martes a asegurar a Estados Unidos que seguía comprometida con la implementación del acuerdo comercial.

Trump afirma que impondrá nuevos aranceles a Corea del Sur mientras critica los retrasos en el acuerdo comercial
La prueba reúne cada año a miles de corredores locales y foráneos en las calles de Saltillo.

Confirman fecha para la Carrera San Isidro 15K GIS 2026 en Saltillo
Los reproductores de música digitales y las cámaras se han remplazado en gran medida por teléfonos inteligentes.

Qué hacer con ese cajón lleno de aparatos viejos
Todos hemos conocido a ese viajero de estómago de hierro.

Cómo evitar problemas estomacales cuando viajas