Más de tres meses sin rastro de Edgar Reyna Luna en Saltillo

Saltillo
/ 27 enero 2026
    Autoridades solicitan el apoyo ciudadano para aportar información que ayude a su localización. FOTO: REDES SOCIALES

La desaparición fue reportada de manera formal hasta el 26 de diciembre de 2025, por lo que el caso continúa bajo investigación

Las autoridades mantienen activa la búsqueda de Edgar Reyna Luna, un hombre de 30 años de edad cuyo paradero se desconoce desde el pasado 20 de octubre de 2025, fecha en la que fue visto por última vez en la colonia Asturias, al sur de la ciudad de Saltillo. A más de tres meses de los hechos, el caso continúa abierto y se solicita el apoyo de la ciudadanía para aportar información que permita dar con su ubicación.

De acuerdo con los datos contenidos en la ficha de búsqueda, Edgar Reyna Luna es de nacionalidad mexicana, nació el 30 de mayo de 1995 y cuenta con una complexión media. Mide aproximadamente 1.75 metros de estatura, pesa alrededor de 75 kilogramos y presenta tez blanca. Como rasgos físicos, tiene cabello negro, corto y ondulado, así como ojos color café.

Al momento de su desaparición, vestía una playera blanca con el logotipo de la marca Nike, pantalón negro deslavado, botas tácticas y portaba una mochila de color negro. Esta descripción corresponde a la última vestimenta confirmada y constituye uno de los principales elementos para su posible identificación.

Entre las señas particulares que podrían facilitar su localización, destaca que Edgar Reyna Luna cuenta con múltiples tatuajes visibles. Tiene un tatuaje de un alacrán en el lado izquierdo del cuello, así como el logotipo de la marca Mitsubishi en el lado derecho. En uno de sus brazos porta la leyenda “Jonathan”, además de tatuajes con la imagen de la muerte en ambos brazos y una calavera tatuada en el hombro izquierdo.

El reporte oficial de su desaparición fue presentado el 26 de diciembre de 2025, quedando el caso a cargo de la Fiscalía de Personas Desaparecidas. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre las circunstancias en las que fue visto por última vez ni sobre posibles líneas de investigación, por lo que las autoridades continúan recabando información que permita avanzar en el caso.

Como parte del protocolo, se emitió una alerta de búsqueda en la que se solicita la colaboración de la población. Cualquier persona que haya visto a Edgar Reyna Luna o cuente con datos que ayuden a establecer su paradero puede comunicarse de manera inmediata a los teléfonos de la Fiscalía de Personas Desaparecidas o al número de emergencias 911.

Las autoridades recalcaron que cualquier información, por mínima que parezca, puede resultar clave para la localización de esta persona y para el seguimiento de las diligencias correspondientes. El caso permanece bajo investigación y continúa activo dentro de los registros oficiales de personas no localizadas en Coahuila.

Temas


Desaparecidos
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

