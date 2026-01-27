Más de tres meses sin rastro de Edgar Reyna Luna en Saltillo

Las autoridades mantienen activa la búsqueda de Edgar Reyna Luna, un hombre de 30 años de edad cuyo paradero se desconoce desde el pasado 20 de octubre de 2025, fecha en la que fue visto por última vez en la colonia Asturias, al sur de la ciudad de Saltillo. A más de tres meses de los hechos, el caso continúa abierto y se solicita el apoyo de la ciudadanía para aportar información que permita dar con su ubicación.

De acuerdo con los datos contenidos en la ficha de búsqueda, Edgar Reyna Luna es de nacionalidad mexicana, nació el 30 de mayo de 1995 y cuenta con una complexión media. Mide aproximadamente 1.75 metros de estatura, pesa alrededor de 75 kilogramos y presenta tez blanca. Como rasgos físicos, tiene cabello negro, corto y ondulado, así como ojos color café.

Al momento de su desaparición, vestía una playera blanca con el logotipo de la marca Nike, pantalón negro deslavado, botas tácticas y portaba una mochila de color negro. Esta descripción corresponde a la última vestimenta confirmada y constituye uno de los principales elementos para su posible identificación.