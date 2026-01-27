Congreso de Coahuila se suma a la concientización sobre el Síndrome de Moebius

En Coahuila, la iluminación del edificio del Congreso del Estado adquirió un significado distinto durante los últimos días de enero. Desde el 24 y hasta el cierre del mes, la sede del Poder Legislativo permanece encendida en color morado como una acción simbólica orientada a visibilizar el Síndrome de Moebius, una condición congénita rara que sigue siendo poco conocida por la sociedad.

La medida coloca a Coahuila como el primer estado del país en impulsar, desde un recinto legislativo, una iniciativa de concientización dedicada exclusivamente a esta condición, con la intención de llevar el tema más allá del ámbito médico y situarlo en el terreno del reconocimiento social y los derechos humanos.

TE PUEDE INTERESAR: Arranca programa federal con trenes de pavimentación en Coahuila

El encendido simbólico, que inició a las seis de la tarde del 24 de enero, es resultado de una gestión conjunta entre la diputada Marimar Treviño y la periodista y activista Daniella Giacomán, quien ha trabajado durante años para abrir espacios de diálogo público sobre el Síndrome de Moebius desde una perspectiva de inclusión y no discriminación.

GENERAR REFLEXIÓN

Lejos de tratarse únicamente de un acto conmemorativo, la iluminación busca generar reflexión sobre los retos cotidianos que enfrentan las personas que viven con esta condición, particularmente en entornos donde la comunicación no verbal y la expresión facial suelen ser interpretadas de forma errónea, dando pie a prejuicios o exclusión.

Daniella Giacomán, reconocida por su labor en el periodismo social, ha documentado estas realidades tanto desde el ejercicio informativo como desde la experiencia personal. Es autora del libro El Milagro y la Sonrisa, en el que relata su historia de vida con Síndrome de Moebius y explica, con un enfoque divulgativo, los desafíos relacionados con la interacción social, la identidad y la percepción pública.

El Síndrome de Moebius afecta principalmente los nervios craneales responsables del movimiento facial y ocular, lo que impide gestos como sonreír o parpadear de manera convencional. Aunque no tiene impacto en el desarrollo intelectual, sí influye de manera directa en la forma en que las personas se relacionan, de ahí la importancia de impulsar acciones de sensibilización que reduzcan estigmas y prácticas discriminatorias.

Como parte de esta iniciativa, se lanzó una invitación abierta para participar en una campaña digital de visibilización, que consiste en usar alguna prenda o distintivo morado, tomarse una fotografía y compartirla en redes sociales con el hashtag #YoSonrioPorMoebius.