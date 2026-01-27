Congreso de Coahuila se suma a la concientización sobre el Síndrome de Moebius

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 27 enero 2026
    Congreso de Coahuila se suma a la concientización sobre el Síndrome de Moebius
    La iniciativa fue impulsada por la diputada Marimar Treviño y la activista y periodista Daniella Giacomán, quien ha promovido la visibilización del Síndrome de Moebius desde una perspectiva de derechos e inclusión. FOTO: CONGRESO DE COAHUILA

Con esta acción se convierte en el primer recinto legislativo del país en realizar una acción simbólica dedicada a esta condición congénita rara

En Coahuila, la iluminación del edificio del Congreso del Estado adquirió un significado distinto durante los últimos días de enero. Desde el 24 y hasta el cierre del mes, la sede del Poder Legislativo permanece encendida en color morado como una acción simbólica orientada a visibilizar el Síndrome de Moebius, una condición congénita rara que sigue siendo poco conocida por la sociedad.

La medida coloca a Coahuila como el primer estado del país en impulsar, desde un recinto legislativo, una iniciativa de concientización dedicada exclusivamente a esta condición, con la intención de llevar el tema más allá del ámbito médico y situarlo en el terreno del reconocimiento social y los derechos humanos.

TE PUEDE INTERESAR: Arranca programa federal con trenes de pavimentación en Coahuila

El encendido simbólico, que inició a las seis de la tarde del 24 de enero, es resultado de una gestión conjunta entre la diputada Marimar Treviño y la periodista y activista Daniella Giacomán, quien ha trabajado durante años para abrir espacios de diálogo público sobre el Síndrome de Moebius desde una perspectiva de inclusión y no discriminación.

GENERAR REFLEXIÓN

Lejos de tratarse únicamente de un acto conmemorativo, la iluminación busca generar reflexión sobre los retos cotidianos que enfrentan las personas que viven con esta condición, particularmente en entornos donde la comunicación no verbal y la expresión facial suelen ser interpretadas de forma errónea, dando pie a prejuicios o exclusión.

Daniella Giacomán, reconocida por su labor en el periodismo social, ha documentado estas realidades tanto desde el ejercicio informativo como desde la experiencia personal. Es autora del libro El Milagro y la Sonrisa, en el que relata su historia de vida con Síndrome de Moebius y explica, con un enfoque divulgativo, los desafíos relacionados con la interacción social, la identidad y la percepción pública.

El Síndrome de Moebius afecta principalmente los nervios craneales responsables del movimiento facial y ocular, lo que impide gestos como sonreír o parpadear de manera convencional. Aunque no tiene impacto en el desarrollo intelectual, sí influye de manera directa en la forma en que las personas se relacionan, de ahí la importancia de impulsar acciones de sensibilización que reduzcan estigmas y prácticas discriminatorias.

Como parte de esta iniciativa, se lanzó una invitación abierta para participar en una campaña digital de visibilización, que consiste en usar alguna prenda o distintivo morado, tomarse una fotografía y compartirla en redes sociales con el hashtag #YoSonrioPorMoebius.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Activistas
Salud

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


CONGRESO DE COAHUILA

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La víctima cero

La víctima cero
true

Cuidado con el PT, presidenta Sheinbaum
true

POLITICÓN: Ahogada en deudas, ¿AHMSA todavía será negocio?
El juez de control otorgó a las partes un periodo de dos meses para la investigación complementaria del caso.

Vinculan a proceso a mujer por violencia vicaria en Saltillo; es el primer caso en Coahuila
Corea del Sur se apresuró el martes a asegurar a Estados Unidos que seguía comprometida con la implementación del acuerdo comercial.

Trump afirma que impondrá nuevos aranceles a Corea del Sur mientras critica los retrasos en el acuerdo comercial
La prueba reúne cada año a miles de corredores locales y foráneos en las calles de Saltillo.

Confirman fecha para la Carrera San Isidro 15K GIS 2026 en Saltillo
Los reproductores de música digitales y las cámaras se han remplazado en gran medida por teléfonos inteligentes.

Qué hacer con ese cajón lleno de aparatos viejos
Todos hemos conocido a ese viajero de estómago de hierro.

Cómo evitar problemas estomacales cuando viajas