Descarga eléctrica cobra vida de joven de 21 años en Piedras Negras; se encontraba lavando

El caso tuvo su origen en el ejido San Vicente, ubicado en el municipio de Jiménez, donde la víctima, identificada como Damaris Michelle, sufrió un accidente doméstico mientras realizaba labores de limpieza. De acuerdo con los datos disponibles, la joven manipulaba una lavadora cuando entró en contacto con un cable eléctrico, lo que provocó una fuerte descarga.

PIEDRAS NEGRAS, COH.- Una descarga eléctrica registrada en el interior de un domicilio rural terminó en tragedia para una joven de 21 años, quien perdió la vida tras varios días hospitalizada en el norte del estado de Coahuila .

Tras el incidente, la afectada presentó diversas complicaciones físicas, entre ellas dolor intenso y entumecimiento, lo que alertó a sus familiares. Ante la situación, decidieron trasladarla por sus propios medios a un hospital general en Ciudad Acuña, donde fue ingresada para su valoración médica.

Sin embargo, conforme pasaron las horas, su estado de salud se deterioró, por lo que médicos determinaron que requería atención especializada. Debido a la falta de disponibilidad en el área de terapia intensiva en ese nosocomio, se optó por referirla al Hospital Salvador Chavarría, en Piedras Negras.

Durante su estancia en dicho hospital, la joven fue internada en el área de cuidados intensivos, donde recibió atención por las lesiones internas derivadas de la descarga eléctrica. Reportes médicos señalaron que presentó complicaciones severas, incluyendo episodios convulsivos, lo que evidenciaba la gravedad del daño sufrido.

A pesar de los esfuerzos del personal de salud, la paciente falleció alrededor de las 11:30 horas del viernes, luego de no lograr superar las afectaciones ocasionadas por el accidente.

Tras confirmarse el deceso, personal del área de trabajo social notificó a la Fiscalía General del Estado, lo que derivó en la intervención de elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes acudieron al hospital para tomar conocimiento de los hechos.

De acuerdo con la información recabada, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia, por lo que la línea de investigación apunta a un accidente doméstico. No obstante, el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, con el fin de determinar de manera oficial la causa de la muerte.

(Con información de medios locales)