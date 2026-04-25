Coahuila: Detectan metales posiblemente tóxicos en aire de Ramos Arizpe; advierten riesgos a salud

El reporte técnico final del proyecto -liderado por el investigador Samuel Alejandro Lozano- “Evaluación de Metales Pesados en polvos urbanos colectados en municipios del estado de Coahuila: situación actual de la calidad ambiental”, se centró en estudiar 12 municipios de la entidad. De la Región Sureste, se evaluó el aire de Ramos Arizpe.

Un estudio del Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA) reveló la presencia de metales potencialmente tóxicos en el polvo urbano de Ramos Arizpe, mismos que podrían ser resultado de condiciones naturales o bien de la actividad humana.

El proyecto consistió en tomar muestras que se sometieron a procesos técnicos para generar mapas de distribución de contaminantes y monitorear 23 elementos químicos, entre ellos arsénico, cobre, níquel y plomo. Tras ello, se generaron mapas de colores, donde establecieron las concentraciones y su esparcimiento.

La información generada fue utilizada para la medición de la calidad del aire y con ello pudieron determinar el alcance y la concentración de polvos.

La presencia de estos metales puede deberse a condiciones naturales o por actividad humana. Sin embargo, en el informe público no se establece el origen, ya que el objetivo se limitaba a conocer si existía o no presencia de metales pesados en el aire.

HALLAZGOS EN RAMOS ARIZPE

En la localidad ramosarizpense se llevó a cabo un análisis de 35 muestras del polvo urbano, mismo que arrojó concentraciones importantes de cuatro metales en específico.

“En cuanto a Ramos Arizpe, al noreste, en su mayoría, fueron determinadas las concentraciones más elevadas de los metales, tales como el Cromo, Cobre, Níquel y Plomo”, dice el reporte.

La evaluación de los datos permitió a los especialistas reconocer que las distribuciones espaciales de estos metales no son uniformes, señalando al noreste del municipio como el área con mayor acumulación de estas sustancias. Entre los puntos que se pueden observar están las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe.

ADVIERTEN IMPACTO A SALUD

La contaminación del aire no solo limita su impacto a la salud a través de alergias, sino que también puede provocar enfermedades crónicas.

El investigador a cargo del estudio señaló que hay un impacto para niños, que normalmente se puede ver reflejado en problemas cognitivos e intelectuales, por lo que pueden presentar bajo rendimiento escolar.

Por otro lado, en adultos se puede manifestar en enfermedades respiratorias como alergias y, en casos de exposición prolongada, de 20 o 25 años, pudiera llegar a manifestar enfermedades más complejas, sin embargo ello depende del tipo de contaminante al que se expone.

Por ejemplo, en el caso del arsénico, el cromo y el plomo, se relacionan con leucemia y enfermedades de la piel.

La relación directa respecto al impacto en la salud no es parte del estudio, de acuerdo con la información pública del mismo.

Coahuila, al tener un clima seco y con vientos fuertes, es propicio para levantar estos polvos que pueden alcanzan decenas de kilómetros, ya que la sequía deshidrata la tierra donde se encuentran y el viento los levanta y traslada.