Desmantelan narcolaboratorio y aseguran drogas en Piedras Negras

La acción se llevó a cabo durante la madrugada del sábado, luego de que una denuncia anónima alertara sobre actividades sospechosas en un domicilio ubicado en la calle Mar Mediterráneo, en la colonia Ampliación Año 2000. Tras la información recibida, se gestionó una orden de cateo que permitió el ingreso de las autoridades al inmueble señalado.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un operativo conjunto encabezado por corporaciones de seguridad derivó en el aseguramiento de un inmueble presuntamente utilizado como centro de procesamiento de drogas en Piedras Negras , donde fueron localizadas diversas sustancias ilícitas, equipo y materiales relacionados con su elaboración.

En el operativo participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Policía Civil Coahuila, grupos de Acción y Reacción, así como personal del Ejército Mexicano con apoyo de un binomio canino, además de la Guardia Nacional.

Al ingresar al domicilio, los agentes localizaron diversos indicios que apuntan a la posible operación de un narcolaboratorio. Entre lo asegurado se encontraron cajas, frascos de vidrio de diferentes tamaños, tubos, bolsas plásticas, así como materiales utilizados presuntamente para la elaboración y distribución de drogas.

Durante la revisión del inmueble se decomisaron distintas sustancias, entre ellas mariguana, cocaína, cristal y una cantidad considerable de LSD, droga sintética conocida por sus efectos alucinógenos. Este último aseguramiento fue uno de los hallazgos más relevantes dentro del cateo, debido al volumen encontrado en el lugar.

Además, se localizaron pipas, colillas de cigarros con residuos de mariguana, un cigarro con líquido de color amarillo en su interior, así como un cigarro de plástico. También fueron asegurados dispositivos electrónicos como cámaras de vigilancia y varios DVR, lo que sugiere un sistema de monitoreo dentro del inmueble.

Todo lo decomisado fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar el alcance de las actividades ilícitas en el lugar.

Pese al despliegue operativo, no se reportaron personas detenidas durante el cateo. El domicilio quedó asegurado mientras se desarrollan las diligencias, con el objetivo de integrar la carpeta de investigación y esclarecer los hechos relacionados con este caso.

(Con información de medios locales)