Desaparecen dos hombres tras ser vistos en el río Bravo en Piedras Negras

Se trata de Héctor Alexis Barrios Paredes y Félix David Aguiñaga, quienes fueron reportados como no localizados desde el pasado jueves 19 de marzo. De acuerdo con los reportes, ambos se encontraban en la zona limítrofe entre Piedras Negras, Coahuila, y Eagle Pass, Texas, cuando ocurrió el último contacto con sus allegados.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La desaparición de dos hombres mantiene en alerta a sus familiares en Piedras Negras , luego de que se perdiera todo contacto con ellos tras ser vistos por última vez en las inmediaciones del río Bravo, en un punto conocido como Las Pompas.

Desde entonces, no se ha tenido información sobre su paradero, lo que encendió la preocupación de sus familias, quienes iniciaron por cuenta propia una búsqueda en diferentes puntos de la ciudad. Entre los sitios recorridos se encuentran instalaciones de Seguridad Pública Municipal, el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, así como el Hospital General Salvador Chavarría, sin que hasta el momento se haya logrado ubicarlos.

Ante la falta de resultados, los familiares acudieron a la asociación Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas (FAMUN), con el objetivo de formalizar la denuncia y ampliar el alcance de la búsqueda.

De manera paralela, a través de redes sociales se ha difundido la desaparición de ambos hombres, solicitando el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita dar con su paradero. La incertidumbre ha crecido con el paso de las horas, debido a que no se ha registrado comunicación alguna desde su desaparición.

Se espera que en las próximas horas se sumen a las labores de búsqueda instancias especializadas, como la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila, con el fin de reforzar los operativos y dar seguimiento al caso.

El llamado a la población se mantiene activo: cualquier dato que pueda contribuir a la localización de Héctor Alexis Barrios Paredes y Félix David Aguiñaga debe ser reportado a través del número de emergencias 911.

Mientras tanto, familiares continúan con la búsqueda, enfrentando la incertidumbre y solicitando la colaboración de la comunidad para obtener información que permita esclarecer lo ocurrido y dar con su ubicación.

(Con información de medios locales)