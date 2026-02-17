Detienen a hombre que mantuvo privadas de la libertad a su madre y pareja en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un hombre fue detenido tras mantener privada de la libertad a su madre y a su pareja sentimental desde la noche del sábado hasta la mañana del domingo en Piedras Negras. Las víctimas fueron rescatadas y el sujeto será presentado ante un juez penal por los delitos cometidos.

Itzel Wendolín, de 39 años, quien fue retenida por su pareja Juan Luis “N”, se encuentra grave en el Hospital del Seguro Social, mientras el Centro de Empoderamiento de la Mujer integra la carpeta de investigación en su contra. Los cargos incluyen tentativa punible de feminicidio, privación ilegal de la libertad, daños calificados, lesiones graves y otros delitos.

Durante el ataque, el detenido incendió el domicilio de su madre, ubicado en la colonia Periodistas, mientras se encontraba bajo los efectos de drogas y bebidas embriagantes. La Fiscalía General del Estado informó que el sujeto cuenta con antecedentes penales relacionados con violencia familiar y lesiones, lo que agrava su situación legal.

El caso es considerado inusual en la ciudad, ya que la combinación de consumo de alcohol y drogas llevó al hombre a secuestrar a dos familiares y provocar un incendio en una vivienda, generando alarma entre los vecinos y requiriendo la intervención inmediata de las autoridades.

Se practicaron exámenes toxicológicos al detenido para confirmar el consumo de sustancias. Tras los primeros informes de las víctimas, se determinó su detención y se inició el proceso legal correspondiente. La madre del agresor y su pareja interpusieron denuncias formales, lo que permitió acelerar la integración de la carpeta de investigación y la presentación del sujeto ante el juez.

Las autoridades señalaron que la pronta intervención de los cuerpos de seguridad y la coordinación con el Centro de Empoderamiento de la Mujer fueron clave para rescatar a las víctimas y asegurar al responsable. La Fiscalía mantiene seguimiento al estado de salud de la mujer lesionada y continuará con las diligencias para deslindar responsabilidades y fortalecer la investigación.

(Con información de medios locales)