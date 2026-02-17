Piedras Negras: chofer del tráiler queda en libertad tras accidente que cobró la vida de un motociclista

Piedras Negras
/ 17 febrero 2026
    Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la acompañante del motociclista y la trasladaron al hospital. ARCHIVO

La acompañante del motociclista fue trasladada al hospital tras resultar lesionada en el accidente con un tráiler

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La mañana del domingo, un accidente en el cruce del bulevar Centenario y bulevar Venustiano Carranza dejó como saldo un hombre fallecido y una mujer lesionada. La víctima, Ángel Luis “N”, de 25 años, viajaba en una motocicleta que se impactó contra la parte posterior de un tráiler, en Piedras Negras.

Su acompañante, Yesenia ¨N¨, fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja y trasladada al Hospital General Dr. Salvador Chavarría, donde permanecía bajo observación médica.

El conductor del tráiler, José Antelmo “N”, fue localizado metros más adelante. Declaró no haberse percatado del impacto y quedó en libertad tras los dictámenes periciales que confirmaron que no tuvo responsabilidad en el accidente.

De acuerdo con videos del incidente, el motociclista perdió el control de su unidad, derrapó y sufrió las lesiones que provocaron su muerte. El tráiler transportaba mercancía con destino a Eagle Pass, Texas, y contaba con un sistema de videovigilancia que será entregado a las autoridades.

Elementos de Tránsito y Vialidad acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y trasladar al chofer del tráiler. El caso fue turnado al Ministerio Público especializado en hechos viales para continuar con las investigaciones y determinar las circunstancias del accidente.

(Con información de medios locales)

