Detienen a sujeto por intento de abuso contra su hijastra en Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 27 febrero 2026
    Detienen a sujeto por intento de abuso contra su hijastra en Piedras Negras
    El detenido enfrentará un proceso judicial con perspectiva de género tras el intento de ataque reportado durante la madrugada de ayer jueves. ARCHIVO

El CEM asumió la tutela psicológica y legal de la adolescente de 16 años, garantizando un proceso judicial con perspectiva de género y protección a la infancia

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una llamada de auxilio durante la madrugada de este jueves derivó en la captura de un sujeto identificado como Manuel “N”, quien es señalado por el presunto intento de abuso sexual en agravio de su hijastra. Los hechos, que generaron una inmediata movilización policial, se registraron en el interior de una vivienda ubicada en el fraccionamiento Año 2000, en Piedras Negras.

De acuerdo con los reportes oficiales de las corporaciones de seguridad, la situación se desencadenó cuando el ahora detenido aprovechó un momento de vulnerabilidad en el domicilio. Según el testimonio de la víctima, una adolescente de 16 años, ambos se encontraban solos en el inmueble cuando Manuel “N” habría intentado perpetrar la agresión.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: capturan a presunto responsable de matar a joven afuera de bar

Ante el asedio, la joven logró reaccionar y solicitar ayuda de manera efectiva. El reporte activó a los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Policía Civil Coahuila, quienes arribaron al lugar de los hechos con prontitud. Gracias a la intervención oportuna de los agentes, se logró la detención en flagrancia del presunto responsable antes de que el ataque se consumara.

Tras su arresto, Manuel “N” fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público. Las autoridades ministeriales han iniciado el proceso legal bajo los cargos de tentativa de abuso sexual, y se espera que en las próximas horas se defina su situación jurídica conforme a las pruebas presentadas y el testimonio de la menor.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Coahuila confirmó la apertura de una carpeta de investigación integral sobre el caso. Debido a la naturaleza del delito y la edad de la víctima, se han activado los protocolos de protección a menores.

En el caso también interviene el Centro de Empoderamiento de la Mujer (CEM), institución que trabaja en coordinación con la Fiscalía para garantizar una atención con perspectiva de género. La adolescente recibirá acompañamiento especializado, que incluye:

- Asistencia psicológica para afrontar la crisis.
- Asesoría legal durante las etapas del proceso penal.
- Vigilancia de sus derechos fundamentales bajo los lineamientos de protección a la infancia.

El despliegue de las autoridades estatales en el fraccionamiento Año 2000 forma parte de las acciones de respuesta inmediata ante delitos de violencia familiar y de género en la región fronteriza.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Seguridad

Localizaciones


Piedras Negras

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Reforma electoral: Lo que no es castigado es permitido

Reforma electoral: Lo que no es castigado es permitido
true

México, es momento de definiciones
true

POLITICÓN: Morena Coahuila, ¿traicionados por su propia reforma? Competir no les garantizará una curul
José fue detenido en Torreón, luego de que autoridades afirmaran que ya había sido identificado.

Saltillo: capturan a presunto responsable de matar a joven afuera de bar
Autoridades de Estados Unidos ofrecen recompensa por René y Alfonso Arzate-García, identificados como presuntos operadores del Cártel de Sinaloa en Tijuana

EU ofrece 10 millones de dólares por los hermanos Arzate-García, del líderes del Cártel de Sinaloa en Tijuana
Halcones llega al encuentro tras sumar en la jornada anterior.

Halcones Saltillo recibe a Gavilanes FC Matamoros en la Jornada 23 de la Liga TDP
Cuando el Departamento de Justicia hizo públicos los archivos a finales del mes pasado, funcionarios dijeron que incluían todo el material enviado por el público al FBI.

En los archivos Epstein faltan documentos sobre una mujer que acusó a Trump
Casi todos los estudiantes llevan un teléfono en la mano mientras recorren el campus.

¿Pueden los universitarios dejar de usar su teléfono durante una hora?