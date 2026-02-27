Detienen a sujeto por intento de abuso contra su hijastra en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una llamada de auxilio durante la madrugada de este jueves derivó en la captura de un sujeto identificado como Manuel “N”, quien es señalado por el presunto intento de abuso sexual en agravio de su hijastra. Los hechos, que generaron una inmediata movilización policial, se registraron en el interior de una vivienda ubicada en el fraccionamiento Año 2000, en Piedras Negras.

De acuerdo con los reportes oficiales de las corporaciones de seguridad, la situación se desencadenó cuando el ahora detenido aprovechó un momento de vulnerabilidad en el domicilio. Según el testimonio de la víctima, una adolescente de 16 años, ambos se encontraban solos en el inmueble cuando Manuel “N” habría intentado perpetrar la agresión.

Ante el asedio, la joven logró reaccionar y solicitar ayuda de manera efectiva. El reporte activó a los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Policía Civil Coahuila, quienes arribaron al lugar de los hechos con prontitud. Gracias a la intervención oportuna de los agentes, se logró la detención en flagrancia del presunto responsable antes de que el ataque se consumara.

Tras su arresto, Manuel “N” fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público. Las autoridades ministeriales han iniciado el proceso legal bajo los cargos de tentativa de abuso sexual, y se espera que en las próximas horas se defina su situación jurídica conforme a las pruebas presentadas y el testimonio de la menor.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Coahuila confirmó la apertura de una carpeta de investigación integral sobre el caso. Debido a la naturaleza del delito y la edad de la víctima, se han activado los protocolos de protección a menores.

En el caso también interviene el Centro de Empoderamiento de la Mujer (CEM), institución que trabaja en coordinación con la Fiscalía para garantizar una atención con perspectiva de género. La adolescente recibirá acompañamiento especializado, que incluye:

- Asistencia psicológica para afrontar la crisis.

- Asesoría legal durante las etapas del proceso penal.

- Vigilancia de sus derechos fundamentales bajo los lineamientos de protección a la infancia.

El despliegue de las autoridades estatales en el fraccionamiento Año 2000 forma parte de las acciones de respuesta inmediata ante delitos de violencia familiar y de género en la región fronteriza.

(Con información de medios locales)