$!EU ofrece 10 millones de dólares por los hermanos Arzate-García, del líderes del Cártel de Sinaloa en Tijuana

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el martes 26 de febrero una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que permita localizar y capturar a René Arzate-García y Alfonso Arzate-García, identificados como presuntos jefes operativos del Cártel de Sinaloa en la ciudad de Tijuana.

La medida fue comunicada oficialmente por la autoridad diplomática estadounidense y, de acuerdo con Reuters en su cobertura del anuncio, forma parte de los esfuerzos para fortalecer la colaboración internacional contra el tráfico de drogas y las actividades criminales asociadas al narcotráfico.

ESTADOS UNIDOS OFRECE RECOMPENSA DE 5 MILLONES DE DÓLARES POR CADA HERMANO ARZATE-GARCÍA

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), dependiente del Departamento de Estado, detalló que la recompensa asciende a 5 millones de dólares por cada uno de los hermanos.

El ofrecimiento se realiza en el marco del Programa de Recompensas de Narcóticos (NRP), iniciativa coordinada con la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Fiscalía del Distrito Sur de California.

Según el comunicado oficial, la disposición responde a la importancia estratégica del corredor de Tijuana para el tráfico de sustancias ilícitas hacia territorio estadounidense.