EU ofrece 10 millones de dólares por los hermanos Arzate-García, del líderes del Cártel de Sinaloa en Tijuana
Estados Unidos anunció 5 mdd por cada hermano Arzate-García, señalados como jefes operativos en Tijuana; enfrentan cargos y sanciones federales
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el martes 26 de febrero una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que permita localizar y capturar a René Arzate-García y Alfonso Arzate-García, identificados como presuntos jefes operativos del Cártel de Sinaloa en la ciudad de Tijuana.
La medida fue comunicada oficialmente por la autoridad diplomática estadounidense y, de acuerdo con Reuters en su cobertura del anuncio, forma parte de los esfuerzos para fortalecer la colaboración internacional contra el tráfico de drogas y las actividades criminales asociadas al narcotráfico.
ESTADOS UNIDOS OFRECE RECOMPENSA DE 5 MILLONES DE DÓLARES POR CADA HERMANO ARZATE-GARCÍA
La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), dependiente del Departamento de Estado, detalló que la recompensa asciende a 5 millones de dólares por cada uno de los hermanos.
El ofrecimiento se realiza en el marco del Programa de Recompensas de Narcóticos (NRP), iniciativa coordinada con la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Fiscalía del Distrito Sur de California.
Según el comunicado oficial, la disposición responde a la importancia estratégica del corredor de Tijuana para el tráfico de sustancias ilícitas hacia territorio estadounidense.
HERMANOS ARZATE-GARCÍA CONTROLAN LA PLAZA TIJUANA DESDE AL MENOS QUINCE AÑOS
De acuerdo con antecedentes judiciales y documentos institucionales citados por autoridades estadounidenses, René Arzate-García, alias “La Rana”, y Alfonso Arzate-García, apodado “Aquiles”, han sido señalados como responsables del control de la plaza Tijuana para el Cártel de Sinaloa durante al menos quince años.
Las autoridades sostienen que ambos consolidaron su posición mediante el uso sistemático de violencia, alianzas con otros grupos de crimen organizado y una red de contactos que abarca ámbitos criminales, políticos y policiales locales.
En su declaración del 26 de febrero, citada por Reuters, el Departamento de Estado indicó que los hermanos “han logrado mantener la operación de este corredor clave a pesar de múltiples disputas”, al referirse a su permanencia al frente de la plaza.
La DEA los describe como actores clave en la operación del Cártel de Sinaloa en la región noroeste de México, particularmente en uno de los principales puntos de acceso de drogas hacia Estados Unidos.
RENÉ Y ALFONSO ARZATE-GARCÍA ENFRENTAN ACUSACIONES Y SANCIONES EN ESTADOS UNIDOS
En 2014, René y Alfonso Arzate-García fueron acusados formalmente de delitos de narcotráfico por la Fiscalía del Distrito Sur de California, quedando en calidad de prófugos desde entonces, según registros judiciales.
El 9 de agosto de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro los sancionó al amparo de la Orden Ejecutiva 14059, imponiendo restricciones y congelamiento de activos a personas vinculadas con el tráfico internacional de drogas.
El 26 de febrero de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación adicional contra René Arzate-García, que incluyó cargos de narcoterrorismo, operación de empresa criminal continua, apoyo material a organizaciones terroristas y conspiración internacional para distribuir metanfetaminas, cocaína, fentanilo y marihuana, además de lavado de dinero.
De acuerdo con el comunicado judicial, “las nuevas imputaciones buscan desarticular la capacidad operativa del cartel en uno de los corredores más sensibles para la seguridad nacional”.
La recompensa anunciada se suma a las acciones emprendidas por autoridades estadounidenses en coordinación con agencias federales para ubicar y capturar a los presuntos responsables.