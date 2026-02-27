POLITICÓN: Morena Coahuila, ¿traicionados por su propia reforma? Competir no les garantizará una curul

I. MAL AUGURIO

El peor de todos los escenarios para el futuro de Altos Hornos de México se materializó ayer, cuando la jueza Ruth Haggi Huerta García declaró desierta la subasta –programada para hoy– en la cual se buscaría que la acerera fuera enajenada con el propósito de reactivar su producción. La declaración judicial se realizó porque no se cumplieron requisitos esenciales para llevar a cabo la subasta, entre ellos que el consorcio integrado por Ignition Industries 1870 y Fintech Latam –único postor que quedaba con posibilidad de adquirir la empresa– no depositó la “garantía de seriedad” que por más de 2 mil millones de pesos debía entregar.

II. MUY DIFÍCIL

Y aunque el Juzgado Segundo en Materia de Concursos Mercantiles, en el cual se desahoga el caso, ha otorgado 20 días hábiles al síndico de la quiebra, Víctor Manuel Aguilera Gómez, para que “presente una nueva propuesta de enajenación atendiendo a las circunstancias actuales del proceso”, no se ve cómo de aquí a la última semana de marzo, cuando vencerá el plazo otorgado ayer, vayan a cambiar drásticamente las circunstancias.

III. LASTRE

De acuerdo con los mejor enterados de los detalles del caso, el gran obstáculo para que surjan postores interesados en adquirir la empresa, con el propósito de reactivarla, está constituido por los gigantescos pasivos que acumuló durante la época en que fue dirigida por Alonso Ancira. El cálculo es que las deudas suman alrededor de 61 mil millones de pesos. Para dimensionar, esa cantidad es el equivalente a más de sesenta años del presupuesto anual de Monclova. Un detalle importante, sin embargo, es que alrededor del 30 por ciento de esa cantidad corresponde a adeudos de AHMSA con el sector público (Pemex, CFE, IMSS, Infonavit y el SAT).

IV. OPORTUNIDAD

¿Y por qué eso es importante? Pues porque para volver atractiva la oferta, el Gobierno Federal podría ofrecer un paquete de incentivos fiscales que redujeran los pasivos de la acerera y ello volviera financieramente viable el proyecto. Y es que nadie va a comprar una empresa para echarla a andar y no ganar dinero, porque todas las utilidades se irán en pagar las deudas y los intereses que estas generan. Habrá que ver si por ahí puede construirse una salida.

V. ¡LO HUBIERAN HECHO ANTES!

Uno de los efectos que ha tenido, a nivel local, la revelación de los aspectos principales de la propuesta de reforma electoral que le encargaron a Pablo Gómez, nos dicen los que conocen los detalles de la grilla comarcana, es que no pocos morenos coahuiltecas se han quedado con cara de what? ¿Y eso por qué? Pues porque primero los “convencen” de que no se puede ser candidato de mayoría y “pluri” al mismo tiempo y ahora les salen con que esa es la regla que se quiere instaurar desde la legislación electoral para todo mundo. El viraje le cala, sobre todo, a quienes en Coahuila harán el gasto para que otros lleguen al Congreso en enero.

VI. LÁSTIMA, MAR-GA-RI-TO

Y es que si, como muchos prevén, el expartidazo logra su cometido del carro completo, podrá haber abanderados morenistas que obtengan muchos votos, incluso quienes resulten realmente competitivos y disputen con seriedad el triunfo en su distrito... pero no tendrán banca en la próxima Legislatura del Congreso estatal, porque esas ya están reservadas para quienes, literalmente, se la saquen en la rifa. Y todavía peor: al sorteo solamente están convocados quienes son presidentes de comités seccionales.

VII. Y EN MÁS DE ANDY...

En más de la visita de Andy –¡no me digas Andy!– López Beltrán a Coahuila, nos dicen que la reunión con estructuras dejó línea firme. Para los candidatos de Morena habrá respaldo en precampaña: recursos, espectaculares y operación territorial... ¿será? Pero para los “aliados” del PT el mensaje habría sido distinto: si ya les “dejaron” escoger cinco distritos, que los trabajen por su cuenta. Nada de cobijo automático. La alianza se mantiene en el discurso, pero en los hechos el apoyo parece selectivo. Y cuando el respaldo se reparte con esa claridad, las señales no necesitan traducción.

VIII. SIN RECURSOS

El problema es que el PT –según comentan los enterados– no trae precisamente músculo financiero para sostener campaña en cinco distritos. El ruido ya habría llegado a la dirigencia nacional, sobre todo ahora que la reforma electoral los coloca en posición incómoda y en desventaja. En Coahuila podría estarse ensayando el primer experimento: medir qué tan indispensable es el aliado cuando el partido –movimiento– grande decide abandonarlo en la cuneta del camino.

IX. SIN ESTRUCTURA

Trascendió en La Laguna la molestia de Arturo Díaz, líder de la Sección 35 del SNTE, con el morenista Antonio Attolini. Nos cuentan que citó a parte de la estructura sindical con el argumento de que era una indicación nacional para respaldar actividades rumbo a la diputación. Pero, al llegar al lugar del encuentro, resultó que el objetivo real era acompañar su cruzada para promover juicio político contra el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda. La respuesta fue contundente: la sección magisterial mantiene buena relación con el alcalde y no comparte esa línea. Apoyan a Morena, sí... pero no necesariamente a su candidatura. Y sin el apoyo de la estructura magisterial, su proyecto menos arranca...