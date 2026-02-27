Saltillo: capturan a presunto responsable de matar a joven afuera de bar
Autoridades confirmaron la aprehensión de José N, quien habría huido a Torreón tras participar en la muerte de Juan Carlos, de 24 años
Mediante una orden de aprehensión, fue ubicado y detenido en Torreón José “N”, señalado como presunto responsable de causar la muerte de un joven tras una riña ocurrida al exterior del bar Rabbit Spk.
El imputado, de 30 años de edad, fue trasladado al penal varonil de Saltillo, donde inicialmente enfrentará el cargo de lesiones gravísimas calificadas en agravio de Juan Carlos Flores Rodríguez.
La víctima, de 24 años, residía en la zona centro de Saltillo. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), tanto el agresor como el afectado se encontraban en una fiesta con motivo del Día del Amor y la Amistad en el establecimiento ubicado en el fraccionamiento Alpes.
Según las indagatorias, José presuntamente golpeó a Juan Carlos con un puñetazo en el rostro, lo que provocó que cayera y se golpeara la cabeza contra el concreto. A consecuencia del impacto, sufrió un traumatismo craneoencefálico que lo mantuvo en estado delicado durante más de 10 días en el hospital Christus Muguerza, donde posteriormente perdió la vida.
Como parte de las pruebas, las autoridades obtuvieron un video e imágenes fotográficas que permitieron identificar al presunto agresor y ubicar su domicilio en Saltillo. Sin embargo, el acusado presuntamente huyó hacia la Comarca Lagunera, donde finalmente fue asegurado.
La Unidad de Homicidios Violentos solicitará ante un juez la reclasificación del delito, de lesiones a homicidio calificado. Se prevé que, al término de la audiencia inicial por el cargo de lesiones, se le cumplimente una segunda orden de aprehensión.
En las próximas horas, el imputado será presentado ante el Centro de Justicia Penal para definir su situación jurídica.