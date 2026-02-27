Saltillo: capturan a presunto responsable de matar a joven afuera de bar

Mediante una orden de aprehensión, fue ubicado y detenido en Torreón José “N”, señalado como presunto responsable de causar la muerte de un joven tras una riña ocurrida al exterior del bar Rabbit Spk.

El imputado, de 30 años de edad, fue trasladado al penal varonil de Saltillo, donde inicialmente enfrentará el cargo de lesiones gravísimas calificadas en agravio de Juan Carlos Flores Rodríguez.

La víctima, de 24 años, residía en la zona centro de Saltillo. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), tanto el agresor como el afectado se encontraban en una fiesta con motivo del Día del Amor y la Amistad en el establecimiento ubicado en el fraccionamiento Alpes.

Según las indagatorias, José presuntamente golpeó a Juan Carlos con un puñetazo en el rostro, lo que provocó que cayera y se golpeara la cabeza contra el concreto. A consecuencia del impacto, sufrió un traumatismo craneoencefálico que lo mantuvo en estado delicado durante más de 10 días en el hospital Christus Muguerza, donde posteriormente perdió la vida.