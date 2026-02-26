Halcones Saltillo recibe a Gavilanes FC Matamoros en la Jornada 23 de la Liga TDP

Luego de imponerse por 1-0 en la Jornada 22, el equipo de Halcones Saltillo ya se enfoca en su siguiente compromiso dentro de la Liga TDP MX, donde recibirá a Gavilanes FC Matamoros en un duelo correspondiente a la fecha 23.

El conjunto saltillense llega a este encuentro ubicado en la octava posición de la tabla con 36 puntos, resultado de una campaña que hasta ahora contabiliza 21 partidos disputados y una diferencia de goles de +15. Tras la victoria obtenida la jornada anterior, el equipo se mantiene dentro de la zona competitiva de su grupo y con posibilidades de escalar posiciones en la recta final de la fase regular.

TE PUEDE INTERESAR: Cristiano Ronaldo compra 25% del Almería y apuesta por el ascenso en España