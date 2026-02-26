Halcones Saltillo recibe a Gavilanes FC Matamoros en la Jornada 23 de la Liga TDP
Halcones Saltillo enfrentará a Matamoros este viernes en el Estadio Olímpico, en un partido donde el equipo local buscará sumar para mantenerse dentro de la zona competitiva
Luego de imponerse por 1-0 en la Jornada 22, el equipo de Halcones Saltillo ya se enfoca en su siguiente compromiso dentro de la Liga TDP MX, donde recibirá a Gavilanes FC Matamoros en un duelo correspondiente a la fecha 23.
El conjunto saltillense llega a este encuentro ubicado en la octava posición de la tabla con 36 puntos, resultado de una campaña que hasta ahora contabiliza 21 partidos disputados y una diferencia de goles de +15. Tras la victoria obtenida la jornada anterior, el equipo se mantiene dentro de la zona competitiva de su grupo y con posibilidades de escalar posiciones en la recta final de la fase regular.
Por su parte, Gavilanes FC Matamoros se presenta en el sitio 11 con 25 unidades luego de 22 encuentros jugados. El equipo tamaulipeco cuenta con una diferencia de goles de -13, por lo que este enfrentamiento también representa una oportunidad para acortar distancia respecto a los puestos superiores.
El compromiso se llevará a cabo el viernes 27 de febrero a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico de Saltillo, escenario donde Halcones buscará aprovechar la localía para mantenerse en la pelea dentro de su sector.
Con el torneo entrando en una etapa donde cada resultado comienza a tener impacto directo en la clasificación, el conjunto local buscará darle continuidad a los puntos obtenidos en la jornada anterior y sostener su posición en la tabla general.
Este partido marcará un nuevo paso para Halcones en su intento por cerrar de forma positiva la fase regular, ante un rival que también necesita sumar para mejorar su ubicación en el grupo.