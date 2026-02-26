Reforma electoral: Lo que no es castigado es permitido

26 febrero 2026
    Reforma electoral: Lo que no es castigado es permitido
La reforma electoral planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum, entre otras propuestas, busca reducir 25 por ciento el presupuesto al INE como a partidos políticos.

Esto ha levantado las alertas debido al riesgo de que se filtren recursos del crimen organizado en los procesos electorales.

