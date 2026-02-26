Reforma electoral: Lo que no es castigado es permitido

La reforma electoral planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum, entre otras propuestas, busca reducir 25 por ciento el presupuesto al INE como a partidos políticos.

Esto ha levantado las alertas debido al riesgo de que se filtren recursos del crimen organizado en los procesos electorales.

TE PUEDE INTERESAR: PAN Coahuila alerta que reducir el presupuesto electoral incentiva la infiltración de recursos criminales

TE PUEDE INTERESAR: Adiós al PREP... Reforma Electoral de Sheinbaum propone que conteo oficial comience desde el día de la elección

TE PUEDE INTERESAR: ‘Es una demanda popular’... Sheinbaum sobre propuesta para reducir 25% gastos en el INE, partidos políticos y congresos