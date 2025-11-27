Detienen a tres personas durante cateo en la colonia Lázaro Cárdenas, en Piedras Negras

Piedras Negras
/ 27 noviembre 2025
    Detienen a tres personas durante cateo en la colonia Lázaro Cárdenas, en Piedras Negras
    Agentes de la AIC ingresaron al domicilio de la colonia Lázaro Cárdenas durante el cateo. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

Las autoridades revisan si los detenidos aparecen vinculados a otras carpetas de investigación en registros previos de la Fiscalía

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Tres personas fueron detenidas y se aseguró droga tipo cristal durante un cateo ejecutado en una vivienda de la colonia Lázaro Cárdenas, en Piedras Negras.

El operativo se realizó cerca de la medianoche del martes, cuando elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila acudieron a un domicilio ubicado en la calle Rafael Talamantes, sin número, para cumplir una orden de cateo otorgada por la autoridad judicial.

TE PUEDE INTERESAR: “En Coahuila, el que la hace, la paga”, Manolo Jiménez

Al ingresar al inmueble, los agentes confirmaron que presuntamente funcionaba como punto de venta de droga, conforme a una denuncia anónima presentada ante las autoridades. Durante la revisión se aseguró una bolsa transparente con 33 gramos de la sustancia conocida como cristal.

En el lugar fueron detenidos Julián José “N”, de 37 años; Julio César “N”; y Blanca Nohemí “N”, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público junto con la droga incautada, en espera de que se defina su situación jurídica.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que en un plazo de 48 horas se determinará la situación legal de los detenidos, mientras se continúan las indagatorias. También señaló que se revisa la base de datos de la Fiscalía para confirmar si las personas aseguradas están relacionadas con otras carpetas de investigación, lo que podría derivar en procesos adicionales.

(Con información de medios locales)

Temas


Cateos
Detenciones
Drogas

Localizaciones


Piedras Negras

true

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Manolo Jiménez anticipó que se hará todo lo posible para prevenir, pero si es necesario habrá una respuesta fulminante para mantener la seguridad.

“En Coahuila, el que la hace, la paga”, Manolo Jiménez
Las condiciones laborales en Coahuila para las mujeres destacan en comparación con el promedio nacional.

Destaca Coahuila en condiciones laborales para las mujeres: IMCO
La presidenta aclaró que la presencia de Gertz Manero solo es obligatoria una vez al mes y que continúa participando normalmente en las reuniones del gabinete de seguridad.

Aclara Sheinbaum el tema de la posible renuncia del Fiscal General, Gertz Manero
true

POLITICÓN: Apuesta Manolo Jiménez por la cercanía ciudadana sobre el tecnicismo en su informe ciudadano
¿A quién le habla?

¿A quién le habla?
true

El caso de Raúl Rocha puede pasar de distractor a bomba para la 4T
true

Incuba la 4T el germen de su propia destrucción
true

Raúl Rocha, el dueño de Miss Universo, y la casa de Palmas