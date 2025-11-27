Detienen a tres personas durante cateo en la colonia Lázaro Cárdenas, en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Tres personas fueron detenidas y se aseguró droga tipo cristal durante un cateo ejecutado en una vivienda de la colonia Lázaro Cárdenas, en Piedras Negras.

El operativo se realizó cerca de la medianoche del martes, cuando elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila acudieron a un domicilio ubicado en la calle Rafael Talamantes, sin número, para cumplir una orden de cateo otorgada por la autoridad judicial.

Al ingresar al inmueble, los agentes confirmaron que presuntamente funcionaba como punto de venta de droga, conforme a una denuncia anónima presentada ante las autoridades. Durante la revisión se aseguró una bolsa transparente con 33 gramos de la sustancia conocida como cristal.

En el lugar fueron detenidos Julián José “N”, de 37 años; Julio César “N”; y Blanca Nohemí “N”, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público junto con la droga incautada, en espera de que se defina su situación jurídica.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que en un plazo de 48 horas se determinará la situación legal de los detenidos, mientras se continúan las indagatorias. También señaló que se revisa la base de datos de la Fiscalía para confirmar si las personas aseguradas están relacionadas con otras carpetas de investigación, lo que podría derivar en procesos adicionales.

(Con información de medios locales)