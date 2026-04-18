En Piedras Negras, Canaco impulsa programa para reforzar confianza en comercios

El presidente del organismo, Benito Martínez, explicó que la iniciativa busca integrar a negocios locales mediante una convocatoria abierta, aunque se está invitando principalmente a los afiliados a sumarse.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO y SERVYTUR) en Piedras Negras anunció la puesta en marcha de un programa dirigido a fortalecer la confianza entre comerciantes y consumidores.

Como parte de la estrategia, los establecimientos participantes colocarán sellos visibles en sus locales, con el objetivo de que la ciudadanía pueda identificarlos fácilmente. Además, se dará a conocer un listado de comercios adheridos, lo que permitirá a los clientes reconocerlos y preferirlos.

El dirigente señaló que ya existe un mayor interés por parte de distintos negocios, lo que representa un avance frente a intentos anteriores que no lograron consolidarse.

“Este esfuerzo busca beneficiar tanto al sector comercial como a la ciudadanía, al fomentar prácticas más transparentes y generar mayor certidumbre en las compras”, indicó.

Finalmente, consideró que la participación más amplia podría traducirse en mejores resultados para el comercio local y en un mayor impulso al consumo dentro de la ciudad.