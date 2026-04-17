Impulsa AMPI certeza jurídica y opciones de crédito internacional en Piedras Negras

El encuentro no solo se enfocó en la vinculación legal con autoridades, sino también en ampliar las opciones de financiamiento para quienes buscan adquirir una propiedad en esta zona fronteriza, adaptándose a la dinámica económica local.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En el marco de su Segunda Asamblea General Ordinaria, celebrada en las instalaciones de la CANACO, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Sección Piedras Negras consolidó una estrategia integral para fortalecer el mercado de bienes raíces en la región.

La asamblea contó con la participación de Óscar López Elizondo, coordinador estatal del Registro Público de la Propiedad en Coahuila, quien presentó actualizaciones en materia registral. Esta colaboración busca que los socios de AMPI cuenten con herramientas que agilicen trámites y brinden mayor certeza jurídica a sus clientes, garantizando que cada operación esté respaldada por la legislación estatal.

Uno de los puntos clave fue la participación de la empresa Creditaria, que expuso alternativas de financiamiento dirigidas al mercado local, particularmente opciones de crédito diseñadas para personas con ingresos en dólares.

Esta propuesta resulta relevante para Piedras Negras, ya que permite a quienes trabajan o perciben ingresos en Estados Unidos acceder a créditos hipotecarios en México, facilitando la inversión de su capital en el estado.

La presidenta de AMPI, Claudia Parra, destacó que la integración de estas opciones responde directamente a las necesidades de la comunidad nigropetense.

Señaló que al combinar la asesoría de profesionales inmobiliarios certificados con productos financieros que reconocen ingresos en dólares, se amplían las oportunidades para que más familias consoliden su patrimonio mediante procesos de aprobación más flexibles y acordes a su perfil.

Durante la asamblea, también se enfatizó que la profesionalización del sector inmobiliario es clave para erradicar prácticas informales y fortalecer la confianza en el mercado.

Con la capacitación proporcionada por el Registro Público y el acceso a nuevos esquemas de crédito, los integrantes de AMPI se posicionan como asesores integrales capaces de acompañar al cliente desde la selección de la propiedad hasta la obtención del financiamiento y la escrituración.

Este esfuerzo conjunto entre el sector privado y el gobierno estatal busca dinamizar la economía local durante 2026.