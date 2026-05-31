‘Escuchen a la niña’: bloquean Puente Internacional de Piedras Negras para exigir justicia por menor de 9 años

Con carteles en mano y consignas exigiendo justicia, familiares, amistades y ciudadanos cerraron momentáneamente el paso vehicular hacia el cruce internacional, reclamando la intervención urgente de las autoridades estatales y de protección a la infancia.

La noche del sábado, el acceso al Puente Internacional número dos de Piedras Negras se convirtió en escenario de una protesta cargada de desesperación, enojo y dolor familiar. Decenas de personas se congregaron sobre la vialidad fronteriza para respaldar a una madre que afirma haber sido separada de su hija de nueve años desde hace más de un mes, en medio de un conflicto legal y familiar con el padre de la menor.

Sin embargo, el caso tomó mayor relevancia luego de que, según relató la madre, durante un encuentro reciente la niña presuntamente manifestó que no deseaba regresar con su padre y realizó señalamientos relacionados con posibles tocamientos indebidos.

La mujer sostiene que su hija permanece actualmente bajo resguardo de su padre y que, desde entonces, tanto ella como integrantes de la familia materna han enfrentado restricciones para verla o mantener comunicación constante con la menor.

De acuerdo con su versión, esas declaraciones no solo fueron escuchadas por ella, sino también por otros familiares presentes, quienes posteriormente decidieron respaldarla en la denuncia y en las exigencias para que la menor sea atendida por especialistas.

La madre aseguró haber acudido a distintas instancias oficiales, entre ellas la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), la Fiscalía General del Estado y el Ministerio Público, con el propósito de solicitar medidas de protección y que la menor sea entrevistada por personal capacitado.

No obstante, afirmó que hasta ahora no ha obtenido una respuesta efectiva ni acciones contundentes para esclarecer los señalamientos realizados por la niña.

“Solo quiero volver a ver a mi hija y que la escuchen”, expresó la mujer entre lágrimas durante la manifestación, mientras era rodeada por familiares y personas que acudieron para mostrarle apoyo.

La protesta avanzó entre momentos de tensión y llamados de los manifestantes para que las autoridades actúen antes de que el caso escale aún más. Algunos asistentes señalaron que decidieron participar debido a la preocupación generada por los presuntos dichos de la menor y por la falta de resultados visibles en las investigaciones.

Durante varios minutos, el cierre parcial del puente internacional generó afectaciones a la circulación fronteriza, mientras elementos de seguridad permanecían en el lugar observando el desarrollo de la manifestación.

Los participantes insistieron en que su intención no era provocar caos, sino llamar la atención sobre un caso que, aseguran, no ha recibido la sensibilidad ni la rapidez necesarias por parte de las instituciones encargadas de proteger a la infancia.

La madre reiteró que su principal exigencia no es confrontar públicamente al padre de la menor, sino recuperar la convivencia con su hija y garantizar que cualquier denuncia o señalamiento realizado por la niña sea investigado con seriedad, responsabilidad y perspectiva de protección infantil.