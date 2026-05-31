Del aula al asador: alumnos de cuarto semestre de la UANE, presentan muestra gastronómica

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    Del aula al asador: alumnos de cuarto semestre de la UANE, presentan muestra gastronómica

Estudiantes de cuarto semestre de la Licenciatura en Gastronomía y Gestión Restaurantera de la Universidad Autónoma del Noreste UANE), presentan examen de las clases “Charcuteria” y “Carniceria” con jueces calificadores especialistas en la materia

Este miércoles 27 mayo en punto de las 18:00 horas las Chef Amanda Covarrubias y Patricia Arredondo realizaron una muestra gastronómica con motivo del examen de sus alumnos de cuarto semestre de la Universidad Autónoma del Noreste UANE), pertenecientes a la clase de “Charcuteria” y “Carniceria”.

“Estamos luciendo todo el trabajo de los muchachos, la verdad, le pusieron todas ganas,y es la primera vez que lo abrimos como así tan grande el híbrido de la materia”, expresó la Chef Covarrubias.

Para iniciar se brindó la bienvenida y una palabras de agradecimiento a los presentes, por parte de la Chef Amanda, quien también explicó las dinámicas con las que se iba a llevar a cabo la degustación.

La tarde comenzó con la presentación de cada uno de los alumnos uniformados ante el público; entre ellos se encontraban familiares y amistades.

Mi gran gratificación fue la convivencia más con los alumnos, y poder demostrar a las personas que tal vez no creían en nosotros, que si somos capaces de lograrlo”, comentó la alumna Sofia Suarez.

Se contó con la presencia de jueces calificadores especializados en la materia, el coordinador de la Licenciatura en Gastronomía y Gestión Restaurantera el Chef Ricardo Secua, Chef Patricia Lomeli, Francisco Rebonato, y Enrique Abasolo encargados de probar y calificar los platillos de los alumnos.

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Entre el menú presentado se encontró barbacoa al pozo, aguachile de Rib-Eye, filete de res a la mantequilla y romero, sliders de brisket con gravy de res, roast beef estilo griego, New york asado al punto y rack de cerdo realizados algunos desde el día anterior a su tiempo de cocción, también en la degustación se encontraron alimentos fríos como lomo embuchado, Bondiola curada, fiambre de pavo, gravlax de salmón.

Para limpiar el paladar, como bebida se otorgó a los presentes aguas frescas sabor jamaica natural y una infusión de té negro con gengibre y menta.

Al final de la tarde se generó una gran fila de personas en el lugar, esperando su turno para degustar la comida presentada por los alumnos. Esta actividad se realiza cada año dentro de las materias.

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Gastronomía

Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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