Exhortan en Piedras Negras a prevenir la deshidratación por altas temperaturas
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Centro de Salud Mundo Nuevo ofrece sueros orales gratuitos y recomienda no suspender tratamientos médicos durante la temporada de calor
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Ante el aumento de casos de deshidratación por las altas temperaturas, el encargado del Centro de Salud Mundo Nuevo, en Piedras Negras, Óscar Paúl Núñez Nolasco, exhortó a la población a reforzar las medidas preventivas y dar continuidad a sus tratamientos médicos, especialmente quienes padecen enfermedades crónico-degenerativas.
El médico explicó que se impulsa una estrategia para fortalecer el seguimiento de pacientes con diabetes e hipertensión, ya que durante la temporada de calor enfrentan un mayor riesgo de complicaciones relacionadas con la falta de hidratación.
Núñez Nolasco señaló que algunos casos recientes se han vinculado con la ingesta insuficiente de líquidos y el abandono del control médico. Por ello, invitó a la ciudadanía a acudir a la unidad de salud para recibir orientación y atención preventiva.
El funcionario destacó que el Centro de Salud dispone de sobres de electrolitos orales, útiles para prevenir la deshidratación en personas que realizan actividades al aire libre o permanecen expuestas al sol durante varias horas.
Subrayó que los sueros orales están disponibles de manera gratuita para toda la población, sin distinción de edad, y pueden solicitarse directamente en el Centro de Salud Mundo Nuevo.
Finalmente, recalcó la importancia de no minimizar los efectos del calor, mantener una adecuada ingesta de líquidos y acudir oportunamente a los servicios médicos ante cualquier síntoma de deshidratación, con el fin de evitar complicaciones, especialmente entre los grupos más vulnerables.