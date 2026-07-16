Exhortan en Piedras Negras a prevenir la deshidratación por altas temperaturas

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Piedras Negras
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    Exhortan en Piedras Negras a prevenir la deshidratación por altas temperaturas
    Ante el aumento de casos de deshidratación por las altas temperaturas, autoridades de salud exhortaron a la población a reforzar las medidas preventivas. ARCHIVO

Centro de Salud Mundo Nuevo ofrece sueros orales gratuitos y recomienda no suspender tratamientos médicos durante la temporada de calor

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Ante el aumento de casos de deshidratación por las altas temperaturas, el encargado del Centro de Salud Mundo Nuevo, en Piedras Negras, Óscar Paúl Núñez Nolasco, exhortó a la población a reforzar las medidas preventivas y dar continuidad a sus tratamientos médicos, especialmente quienes padecen enfermedades crónico-degenerativas.

El médico explicó que se impulsa una estrategia para fortalecer el seguimiento de pacientes con diabetes e hipertensión, ya que durante la temporada de calor enfrentan un mayor riesgo de complicaciones relacionadas con la falta de hidratación.

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Núñez Nolasco señaló que algunos casos recientes se han vinculado con la ingesta insuficiente de líquidos y el abandono del control médico. Por ello, invitó a la ciudadanía a acudir a la unidad de salud para recibir orientación y atención preventiva.

El funcionario destacó que el Centro de Salud dispone de sobres de electrolitos orales, útiles para prevenir la deshidratación en personas que realizan actividades al aire libre o permanecen expuestas al sol durante varias horas.

Subrayó que los sueros orales están disponibles de manera gratuita para toda la población, sin distinción de edad, y pueden solicitarse directamente en el Centro de Salud Mundo Nuevo.

Finalmente, recalcó la importancia de no minimizar los efectos del calor, mantener una adecuada ingesta de líquidos y acudir oportunamente a los servicios médicos ante cualquier síntoma de deshidratación, con el fin de evitar complicaciones, especialmente entre los grupos más vulnerables.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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