Piedras Negras: Profeco arranca operativo de vigilancia vacacional Verano 2026

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el propósito de proteger los derechos de las y los consumidores durante la temporada vacacional, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso en marcha el Programa de Verificación y Vigilancia Vacacional y Turístico de Verano 2026, el cual permanecerá vigente del 15 de julio al 28 de agosto. La estrategia coincide con el inicio del periodo vacacional y el cierre del ciclo escolar, cuando aumenta la actividad comercial y turística en todo el país.

Como parte del operativo, personal de la dependencia realizará recorridos de inspección en establecimientos de mayor afluencia, entre ellos hoteles, restaurantes, bares, balnearios, parques acuáticos, tiendas departamentales, comercios de autoservicio y negocios dedicados a la venta de ropa, calzado y artículos electrónicos. Asimismo, la vigilancia se extenderá a agencias de viajes, empresas de tiempo compartido, arrendadoras de vehículos, líneas de autotransporte y aerolíneas, con el fin de verificar que se respeten los precios exhibidos, las promociones ofrecidas y las condiciones de los servicios contratados.

De manera paralela, la Profeco anunció la operación del Programa de Módulos en Aeropuertos y Centrales de Autobuses Verano 2026, que funcionará del 18 de julio al 30 de agosto en los principales puntos de movilidad turística del país. En estos espacios, las y los pasajeros podrán recibir orientación, presentar quejas y solicitar la intervención de la autoridad en caso de que sus derechos como consumidores sean vulnerados, con el objetivo de resolver conflictos de manera inmediata y brindar mayor certeza durante sus traslados.