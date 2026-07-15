Piedras Negras: Profeco arranca operativo de vigilancia vacacional Verano 2026

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    Piedras Negras: Profeco arranca operativo de vigilancia vacacional Verano 2026
    Profeco reforzará la vigilancia en hoteles, restaurantes, balnearios y comercios durante el periodo vacacional de verano. ARCHIVO

Profeco activó su operativo vacacional de verano 2026 con inspecciones en comercios y servicios turísticos, además de instalar módulos de atención para viajeros en aeropuertos y centrales de autobuses

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el propósito de proteger los derechos de las y los consumidores durante la temporada vacacional, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso en marcha el Programa de Verificación y Vigilancia Vacacional y Turístico de Verano 2026, el cual permanecerá vigente del 15 de julio al 28 de agosto. La estrategia coincide con el inicio del periodo vacacional y el cierre del ciclo escolar, cuando aumenta la actividad comercial y turística en todo el país.

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Como parte del operativo, personal de la dependencia realizará recorridos de inspección en establecimientos de mayor afluencia, entre ellos hoteles, restaurantes, bares, balnearios, parques acuáticos, tiendas departamentales, comercios de autoservicio y negocios dedicados a la venta de ropa, calzado y artículos electrónicos. Asimismo, la vigilancia se extenderá a agencias de viajes, empresas de tiempo compartido, arrendadoras de vehículos, líneas de autotransporte y aerolíneas, con el fin de verificar que se respeten los precios exhibidos, las promociones ofrecidas y las condiciones de los servicios contratados.

De manera paralela, la Profeco anunció la operación del Programa de Módulos en Aeropuertos y Centrales de Autobuses Verano 2026, que funcionará del 18 de julio al 30 de agosto en los principales puntos de movilidad turística del país. En estos espacios, las y los pasajeros podrán recibir orientación, presentar quejas y solicitar la intervención de la autoridad en caso de que sus derechos como consumidores sean vulnerados, con el objetivo de resolver conflictos de manera inmediata y brindar mayor certeza durante sus traslados.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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