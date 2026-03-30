Fiscalía recupera inmueble estatal en Piedras Negras tras ocupación no autorizada

El proceso se originó el 29 de septiembre de 2025, cuando el DIF Coahuila solicitó al Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC) la asignación permanente del inmueble. La entrega formal se realizó el 21 de octubre del mismo año, permitiendo iniciar trabajos de mantenimiento y rehabilitación en noviembre. Para diciembre, el espacio comenzó a operar con programas sociales dirigidos a grupos vulnerables.

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General del Estado de Coahuila ejecutó un operativo para recuperar un inmueble ubicado dentro de la Unidad Deportiva Santiago V. González, correspondiente al Centro de Alto Rendimiento y Albergue Cultural y Deportivo, luego de determinar que su ocupación por parte del Ayuntamiento de Piedras Negras carecía de sustento legal.

El 26 de febrero de 2026, el Ayuntamiento solicitó asumir la operación del Centro de Alto Rendimiento, solicitud que fue rechazada el 4 de marzo por el INEDEC, reiterando que el inmueble permanecía bajo la administración del DIF. A pesar de ello, el 17 de marzo, funcionarios municipales, acompañados de elementos de seguridad, acudieron al lugar para exigir el desalojo del personal estatal, generando actos de intimidación. Posteriormente, se utilizó el inmueble para actividades no autorizadas, incluyendo un evento deportivo para personas con discapacidad.

La Fiscalía informó que la ejecución de la orden judicial se pospuso temporalmente para no afectar a los participantes del evento, garantizando su seguridad. Una vez concluidas las actividades, el 22 de marzo se llevó a cabo el aseguramiento del inmueble mediante un operativo ordenado, priorizando la protección de los presentes y ofreciendo alternativas a quienes no estaban relacionados con el evento.

El inmueble fue construido con recursos federales del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional 2014, con una inversión de 29.7 millones de pesos, y posteriormente equipado con recursos estatales en 2021 por 2.2 millones de pesos. La obra fue concluida en mayo de 2022 y desde entonces se encuentra bajo la administración del Gobierno del Estado.

La intervención buscó restituir el estado de derecho, proteger la posesión legal del DIF Coahuila y salvaguardar el patrimonio estatal. La autoridad jurisdiccional confirmó la validez de la posesión estatal, proporcionando sustento legal a la recuperación del inmueble. La Fiscalía reiteró que todas las acciones se realizaron respetando los derechos de las personas presentes y manteniendo la operación de programas sociales esenciales.

(Con información de medios locales)