Fortalece Coahuila programa de Escuelas Saludables en la Región Norte
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La Secretaría de Salud de Coahuila fortalece el programa Escuelas Saludables en la Región Norte con brigadas médicas, revisiones preventivas y acciones de promoción de hábitos saludables
PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Secretaría de Salud de Coahuila, a través de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno, impulsa el programa Escuelas Saludables, una estrategia orientada a la prevención de enfermedades y la promoción de hábitos saludables entre estudiantes.
Antonio Pulido Jaques, coordinador del Programa de Atención a Niños y Adolescentes, explicó que brigadas médicas visitan los planteles para realizar evaluaciones de peso y talla, revisiones visuales y bucales, así como la detección temprana de factores de riesgo.
El programa incluye la verificación de esquemas de vacunación, la aplicación de flúor y la enseñanza de técnicas de cepillado dental, además de pláticas sobre alimentación, actividad física e higiene personal dirigidas a alumnos, docentes y padres de familia. Estas acciones permiten identificar problemas como sobrepeso, obesidad o alteraciones visuales y canalizar oportunamente a los menores a atención médica.
Pulido Jaques subrayó que la estrategia busca consolidar entornos escolares más saludables y fortalecer la cultura de la prevención en la Región Norte, en coordinación con las instituciones educativas durante todo el ciclo escolar.