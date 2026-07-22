Fortalece Coahuila programa de Escuelas Saludables en la Región Norte

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Piedras Negras
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    Fortalece Coahuila programa de Escuelas Saludables en la Región Norte
    Brigadas de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno realizan revisiones médicas, visuales y dentales en planteles escolares para detectar oportunamente factores de riesgo en la población estudiantil. ARCHIVO

La Secretaría de Salud de Coahuila fortalece el programa Escuelas Saludables en la Región Norte con brigadas médicas, revisiones preventivas y acciones de promoción de hábitos saludables

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Secretaría de Salud de Coahuila, a través de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno, impulsa el programa Escuelas Saludables, una estrategia orientada a la prevención de enfermedades y la promoción de hábitos saludables entre estudiantes.

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Antonio Pulido Jaques, coordinador del Programa de Atención a Niños y Adolescentes, explicó que brigadas médicas visitan los planteles para realizar evaluaciones de peso y talla, revisiones visuales y bucales, así como la detección temprana de factores de riesgo.

El programa incluye la verificación de esquemas de vacunación, la aplicación de flúor y la enseñanza de técnicas de cepillado dental, además de pláticas sobre alimentación, actividad física e higiene personal dirigidas a alumnos, docentes y padres de familia. Estas acciones permiten identificar problemas como sobrepeso, obesidad o alteraciones visuales y canalizar oportunamente a los menores a atención médica.

Pulido Jaques subrayó que la estrategia busca consolidar entornos escolares más saludables y fortalecer la cultura de la prevención en la Región Norte, en coordinación con las instituciones educativas durante todo el ciclo escolar.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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