Fortalece Coahuila programa de Escuelas Saludables en la Región Norte

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Secretaría de Salud de Coahuila , a través de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno, impulsa el programa Escuelas Saludables, una estrategia orientada a la prevención de enfermedades y la promoción de hábitos saludables entre estudiantes.

Antonio Pulido Jaques, coordinador del Programa de Atención a Niños y Adolescentes, explicó que brigadas médicas visitan los planteles para realizar evaluaciones de peso y talla, revisiones visuales y bucales, así como la detección temprana de factores de riesgo.

El programa incluye la verificación de esquemas de vacunación, la aplicación de flúor y la enseñanza de técnicas de cepillado dental, además de pláticas sobre alimentación, actividad física e higiene personal dirigidas a alumnos, docentes y padres de familia. Estas acciones permiten identificar problemas como sobrepeso, obesidad o alteraciones visuales y canalizar oportunamente a los menores a atención médica.

Pulido Jaques subrayó que la estrategia busca consolidar entornos escolares más saludables y fortalecer la cultura de la prevención en la Región Norte, en coordinación con las instituciones educativas durante todo el ciclo escolar.