Socavón en el ejido Zaragoza de Torreón moviliza a vecinos del oriente

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    Socavón en el ejido Zaragoza de Torreón moviliza a vecinos del oriente
    Vecinos del ejido Zaragoza reportaron la formación de un socavón que ocasionó grietas en viviendas y solicitaron la intervención urgente de Protección Civil y Obras Públicas. SANDRA GÓMEZ

La aparición de un socavón en el ejido Zaragoza, en Torreón, provocó daños en al menos diez viviendas y llevó a los vecinos a exigir una intervención inmediata de las autoridades

TORREÓN, COAH.– La repentina formación de un socavón durante la madrugada de este miércoles generó alarma entre los colonos del ejido Zaragoza, situado en la zona oriente de Torreón, tras advertir daños considerables en propiedades contiguas.

Los colonos notificaron la contingencia a los números de auxilio al estimar que la oquedad representa un peligro latente para los residentes del sector, principalmente ante la amenaza de que el suelo siga reblandeciéndose.

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Según los testimonios recopilados, el desplazamiento de la tierra originó grietas en muros y pavimentos de cerca de diez fincas, avivando el temor de que las fallas estructurales se incrementen con el paso de las horas.

Los colonos exigieron la presencia urgente de personal del Ayuntamiento, así como de las dependencias de Protección Civil y Obras Públicas, para efectuar un diagnóstico especializado del suelo, esclarecer el origen del colapso y aplicar acciones de contención.

El principal temor de los afectados radica en que la brecha siga ampliándose y ponga en riesgo la integridad tanto de las edificaciones como de las calles aledañas.

Por lo anterior, los colonos recalcaron que el perímetro debe ser acordonado y supervisado a la brevedad, ejecutando las obras de rehabilitación pertinentes para garantizar la seguridad colectiva.

Los lugareños recalcaron que una intervención tardía podría desencadenar un percance de gran magnitud, por lo que urgieron una solución pronta por parte del municipio.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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