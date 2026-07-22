Socavón en el ejido Zaragoza de Torreón moviliza a vecinos del oriente

Los colonos notificaron la contingencia a los números de auxilio al estimar que la oquedad representa un peligro latente para los residentes del sector, principalmente ante la amenaza de que el suelo siga reblandeciéndose.

TORREÓN, COAH.– La repentina formación de un socavón durante la madrugada de este miércoles generó alarma entre los colonos del ejido Zaragoza, situado en la zona oriente de Torreón , tras advertir daños considerables en propiedades contiguas.

Según los testimonios recopilados, el desplazamiento de la tierra originó grietas en muros y pavimentos de cerca de diez fincas, avivando el temor de que las fallas estructurales se incrementen con el paso de las horas.

Los colonos exigieron la presencia urgente de personal del Ayuntamiento, así como de las dependencias de Protección Civil y Obras Públicas, para efectuar un diagnóstico especializado del suelo, esclarecer el origen del colapso y aplicar acciones de contención.

El principal temor de los afectados radica en que la brecha siga ampliándose y ponga en riesgo la integridad tanto de las edificaciones como de las calles aledañas.

Por lo anterior, los colonos recalcaron que el perímetro debe ser acordonado y supervisado a la brevedad, ejecutando las obras de rehabilitación pertinentes para garantizar la seguridad colectiva.

Los lugareños recalcaron que una intervención tardía podría desencadenar un percance de gran magnitud, por lo que urgieron una solución pronta por parte del municipio.