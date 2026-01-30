Fujikura aplica paro técnico total en plantas de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Miles de trabajadores de la empresa Fujikura Automotive, ubicada en Piedras Negras, iniciaron a partir del jueves un paro técnico que afecta a la totalidad del personal de las plantas 1 y 4, informó la propia compañía.

La medida representa una ampliación significativa respecto al paro aplicado el pasado viernes 23 de enero, cuando la suspensión de actividades impactó únicamente a alrededor de 200 colaboradores. En esta ocasión, la pausa productiva se extiende a miles de empleados de ambas plantas.

Fujikura Automotive, dedicada a la manufactura de arneses automotrices, se ha consolidado como uno de los principales empleadores de la región fronteriza.

En años recientes, la empresa llegó a contar con una plantilla superior a los 6 mil trabajadores; no obstante, desde el año pasado ha aplicado una serie de recortes de personal que han afectado a cientos de familias.

Aunque el paro técnico no implica la pérdida definitiva del empleo, sí representa una afectación económica directa para los trabajadores, ya que durante un periodo de 15 días recibirán únicamente el 50 por ciento de su salario base, situación que genera incertidumbre entre el personal y sus familias.

Hasta el momento, no se ha informado si esta medida podría extenderse o si habrá nuevos ajustes en la plantilla laboral una vez concluido el periodo establecido.