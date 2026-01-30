Fujikura aplica paro técnico total en plantas de Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 30 enero 2026
    Fujikura aplica paro técnico total en plantas de Piedras Negras
    A partir de este jueves miles de trabajadores de la empresa Fujikura Automotive, ubicada en Piedras Negras, iniciaron un paro técnico. FOTO: VANGUARDIA/JOSUÉ RODRÍGUEZ

La suspensión de actividades afecta a miles de trabajadores de las plantas 1 y 4, quienes recibirán solo el 50% de su salario durante 15 días

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Miles de trabajadores de la empresa Fujikura Automotive, ubicada en Piedras Negras, iniciaron a partir del jueves un paro técnico que afecta a la totalidad del personal de las plantas 1 y 4, informó la propia compañía.

La medida representa una ampliación significativa respecto al paro aplicado el pasado viernes 23 de enero, cuando la suspensión de actividades impactó únicamente a alrededor de 200 colaboradores. En esta ocasión, la pausa productiva se extiende a miles de empleados de ambas plantas.

TE PUEDE INTERESAR: Arteaga se integra a la Red Coahuilense de Municipios por la Salud

Fujikura Automotive, dedicada a la manufactura de arneses automotrices, se ha consolidado como uno de los principales empleadores de la región fronteriza.

En años recientes, la empresa llegó a contar con una plantilla superior a los 6 mil trabajadores; no obstante, desde el año pasado ha aplicado una serie de recortes de personal que han afectado a cientos de familias.

Aunque el paro técnico no implica la pérdida definitiva del empleo, sí representa una afectación económica directa para los trabajadores, ya que durante un periodo de 15 días recibirán únicamente el 50 por ciento de su salario base, situación que genera incertidumbre entre el personal y sus familias.

Hasta el momento, no se ha informado si esta medida podría extenderse o si habrá nuevos ajustes en la plantilla laboral una vez concluido el periodo establecido.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Demandas
Desempleo
Empresas

Localizaciones


Piedra Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Llevándole el ritmo

Llevándole el ritmo
true

Afloja una tuerca Trump
true

POLITICÓN: Da primer pago el Tío Richie al SAT... pero no termina su confrontación

El productor y director saltillense Pedro Torres Castilla recibió la Presea Manuel Acuña 2025 el pasado 2 de diciembre.

Fallece Pedro Torres Castilla, productor saltillense galardonado con la Presea Manuel Acuña
La creciente presión de Donald Trumps, el colapso económico y una crisis energética crítica han llevado a embajadas y empresas extranjeras a revisar planes de evacuación en Cuba.

¿Por qué las embajadas de Europa y América Latina están abandonando Cuba?... le quedan 15 días con reservas de petróleo
Entretenimiento. Teatro, exposiciones, música y televisión forman parte de los planes para disfrutar el fin de semana en la ciudad.

¿Qué hacer en Saltillo? Teatro con Ninel Conde y Yahir, jornada cultural en Radio Concierto, los Grammy y final de ‘Papás por Siempre’
El primer ministro Keir Starmer busca en Pekín oportunidades comerciales que ayuden a revitalizar una economía británica que ha permanecido estancada durante los últimos años.

No más ‘era de hielo’: el Reino Unido y China acuerdan fortalecer relaciones
Una activista sostiene un cartel en el vestíbulo de un hotel con el mensaje: “Hilton: dejen de alojar al ICE”, reflejando la toma de espacios privados para la protesta.

Los hoteles económicos se convierten en el nuevo frente de la oposición al ICE