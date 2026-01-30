Arteaga se integra a la Red Coahuilense de Municipios por la Salud

Coahuila
/ 30 enero 2026
    Arteaga se integra a la Red Coahuilense de Municipios por la Salud
    La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores reiteró que la salud será un eje prioritario de su administración. FOTO: ARCHIVO

El municipio de Arteaga se incorporó a la Red Coahuilense de Municipios por la Salud, con el objetivo de fortalecer la atención médica y coordinar acciones con el Estado

Como parte de las acciones para fortalecer la atención médica y la coordinación interinstitucional en materia de bienestar social, el municipio de Arteaga se integró formalmente a la Red Coahuilense de Municipios por la Salud, una iniciativa estatal orientada a impulsar políticas públicas conjuntas en beneficio de la población.

Durante el evento protocolario acudió la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores, quien reafirmó su compromiso de mantener la salud pública como uno de los ejes prioritarios de la Administración Municipal 2025–2027, bajo el lema “Arteaga somos todos”.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Coahuila entrega vehículos y equipo pericial a la Fiscalía Especializada en Mujeres y la Niñez

La edil destacó que su Gobierno trabaja para acercar los servicios médicos a todos los rincones del municipio, mediante el fortalecimiento de clínicas municipales y la implementación de un esquema de médico itinerante, entre otros programas, con el objetivo de garantizar una atención oportuna y preventiva a la ciudadanía.

Subrayó además que la adhesión a esta red permitirá potencializar los esfuerzos locales al integrarse a estrategias estatales de salud, lo que favorece la planeación conjunta, el intercambio de buenas prácticas y el acceso a programas coordinados.

La alcaldesa reconoció que estas acciones se ven reforzadas por las políticas públicas impulsadas por el gobernador, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, y señaló que el trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno brinda certeza a la población de que sus autoridades laboran de manera permanente para mejorar la calidad de vida de las y los coahuilenses.

Con esta incorporación, Arteaga refrenda su participación activa en los mecanismos estatales de prevención, promoción de la salud y atención comunitaria, consolidando una estrategia integral orientada al bienestar social y al desarrollo humano del municipio.

