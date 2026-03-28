Impulsa Diócesis de Piedras Negras cursos sobre protección a menores y adultos vulnerables

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Piedras Negras
/ 28 marzo 2026
    Impulsa Diócesis de Piedras Negras cursos sobre protección a menores y adultos vulnerables
    Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, obispo de la Diócesis de Piedras Negras, informó sobre el inicio de las jornadas de capacitación. Archivo

A partir de abril, participarán instituciones educativas, comunidades religiosas, personal docente y miembros del clero en las jornadas de capacitación

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– A partir del próximo mes de abril, la Diócesis de Piedras Negras llevará a cabo una jornada de capacitación enfocada en la protección de menores y adultos vulnerables. En estas actividades participarán instituciones educativas, comunidades religiosas, personal docente y miembros del clero, con el objetivo de fortalecer la prevención y el cuidado de quienes se encuentran en situación de riesgo.

El obispo Alfonso Gerardo Miranda Guardiola informó que la instrucción estará a cargo de dos especialistas del Consejo Nacional de Protección de Menores, quienes visitarán la región para impartir protocolos y estrategias de salvaguarda. Los especialistas recorrerán los diferentes decanatos de la diócesis para garantizar que todos los sectores involucrados reciban la capacitación necesaria.

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Miranda Guardiola subrayó que estas conferencias, de carácter diocesano, buscan reforzar el compromiso de la Iglesia local con los estándares internacionales en materia de prevención y atención a personas vulnerables. “Con estas jornadas, la Diócesis de Piedras Negras se suma a los esfuerzos globales de la Iglesia católica para asegurar espacios seguros y confiables para todos”, señaló.

IMPORTANCIA DE ESTAS JORNADAS

La relevancia de esta iniciativa radica en que coloca en el centro de la acción pastoral la protección de la dignidad humana, especialmente de quienes requieren mayor cuidado. Estas capacitaciones no solo fortalecen la confianza de la comunidad en sus instituciones religiosas y educativas, sino que también promueven una cultura de respeto, responsabilidad y prevención.

En un contexto social donde la protección de menores y adultos vulnerables es un tema prioritario, la Diócesis de Piedras Negras da un paso hacia la construcción de ambientes más seguros, reafirmando su compromiso con la justicia, la transparencia y el bienestar integral de la sociedad.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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