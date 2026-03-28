Piedras Negras: impulsan la ganadería con entrega de apoyos en el ejido El Centinela

Durante el acto, el delegado estatal de Desarrollo Rural, Adolfo Miranda Cirilo, destacó que estos apoyos buscan mejorar las condiciones de trabajo de los ganaderos y facilitar un manejo más eficiente del hato.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Con el propósito de fortalecer la actividad ganadera en la región norte, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, realizó la entrega de material para el campo y básculas a productores del ejido El Centinela, en Piedras Negras .

La entrega se efectuó en coordinación con un diputado local y los propios ejidatarios, quienes recibieron insumos destinados a reforzar su infraestructura productiva y optimizar las labores cotidianas. Entre los materiales distribuidos se incluyeron básculas para ganado, postes y alambre de púas, herramientas que permitirán dividir terrenos y mejorar el control de los animales.

Miranda Cirilo subrayó que este programa forma parte de las acciones impulsadas por el gobernador del estado para apoyar directamente a los productores rurales y fomentar el desarrollo del campo.

Asimismo, señaló que los insumos entregados contribuirán a mantener los cercos en mejores condiciones, lo que se traduce en mayor organización y productividad en las actividades ganaderas.

Finalmente, reiteró el compromiso de continuar trabajando de manera conjunta con los ejidatarios, acercando programas y apoyos que fortalezcan el sector agropecuario en la región.