Impulsa Mejora Coahuila apoyos para el mejoramiento de viviendas en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Impulsa Mejora Coahuila apoyos para el mejoramiento de viviendas en Piedras Negras
    Los “mercaditos” buscan acercar materiales y productos a bajo costo a las 251 colonias de Piedras Negras. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Mejora Coahuila ofrece impermeabilizante, pintura, cemento y minisplits a precios accesibles en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el propósito de proteger el patrimonio de las familias y apoyar en la conservación de sus hogares, el programa Mejora Coahuila mantiene vigentes esquemas de venta de materiales a bajo costo, como impermeabilizante, pintura, cemento y minisplits, informó Franco González Treviño, delegado de la dependencia en este municipio.

El funcionario señaló que, ante las recientes lluvias registradas en la región, el impermeabilizante se ha convertido en uno de los insumos más demandados para prevenir daños en las viviendas. Actualmente, este producto se ofrece en presentaciones de 19 litros a un precio de 650 pesos.

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Asimismo, el catálogo incluye pintura de diversos colores a 515 pesos y sacos de cemento de 50 kilogramos a 240 pesos. Como parte de la diversificación de los apoyos, también se cuenta con equipos de aire acondicionado tipo minisplit de una tonelada a partir de los 4 mil 600 pesos.

González Treviño indicó que el objetivo es ampliar de manera constante la variedad de artículos disponibles, facilitando que las familias puedan realizar adecuaciones y remodelaciones en sus hogares sin afectar su economía.

Acercarán beneficios a las 251 colonias

Como parte de estas acciones de proximidad social, el delegado anunció que se instalarán “mercaditos” en diferentes sectores de Piedras Negras. La meta es cubrir de forma gradual las 251 colonias del municipio mediante puntos estratégicos que acerquen descuentos directos a los habitantes.

Como ejemplo de estas acciones, mencionó que recientemente se implementó la venta de tapas de huevo a 19 pesos en la colonia Presidentes III, esquema que registró una favorable respuesta entre los vecinos del sector.

Finalmente, González Treviño adelantó que en las próximas semanas se pondrá en marcha el programa alimentario, diseñado para respaldar a un mayor número de familias nigropetenses mediante la expansión territorial de los programas de Mejora Coahuila.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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