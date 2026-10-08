Tec Saltillo busca activar Campus Arteaga con capacitación empresarial

La directora del Tecnológico de Saltillo, Ania Sánchez Ruiz, señaló que han realizado gestiones ante autoridades estatales y federales, así como con la Dirección General del Tecnológico Nacional de México, para impulsar el proyecto y concretar los recursos necesarios para su operación.

El Tecnológico de Saltillo busca avanzar en la puesta en funcionamiento del Campus Arteaga, un proyecto que permanece pendiente desde hace varios años y que actualmente requiere principalmente la conexión de servicios básicos para comenzar a operar.

“Nosotros hemos estado insistiendo tanto con las autoridades estatales como con Gobierno Federal, con nuestro director general, que vayan a visitar ese espacio porque la verdad es un espacio impresionante, tiene muchísimo potencial y la intención es nosotros generar los canales o las oportunidades necesarias para generar recurso para poder invertir ahí”, explicó.

Sánchez Ruiz indicó que el proyecto lleva alrededor de tres años pendiente y que actualmente existe comunicación con distintas autoridades para buscar alternativas que permitan comenzar a utilizar las instalaciones.

Por ahora, dijo, la prioridad es conseguir la conexión de agua y electricidad para posteriormente acercar a empresas para que conozcan las instalaciones y puedan establecer convenios de colaboración.

La directora explicó que no se limitará la búsqueda de recursos al apoyo gubernamental, pues también se analiza la participación de la iniciativa privada mediante actividades de capacitación y otros servicios.

En cuanto al desarrollo de infraestructura, señaló que el Campus Arteaga se encuentra aproximadamente en una segunda o tercera etapa de un programa maestro que contempla entre cinco y seis edificios.

Actualmente cuenta con un edificio académico que incluye laboratorios y salones, así como un edificio destinado a vinculación.

Aunque inicialmente se contemplaba trasladar parte de las actividades académicas al Campus Arteaga, la institución analiza modificar ese planteamiento para aprovechar las instalaciones principalmente en servicios externos, como capacitaciones y convenios con empresas.

La intención, explicó Sánchez Ruiz, es que el propio campus pueda generar recursos mediante estas actividades y reducir la dependencia de aportaciones de los gobiernos estatal, municipal y federal.