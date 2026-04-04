Impulsan el talento infantil en Piedras Negras con el campamento ‘Talentos en acción’

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Piedras Negras
/ 4 abril 2026
    Impulsan el talento infantil en Piedras Negras con el campamento ‘Talentos en acción’
    Analliza Castillo, directora de la Casa de la Cultura de Piedras Negras, puso en marcha el campamento de verano “Talentos en acción”. JOSUÉ RODRÍGUEZ

El programa tiene como objetivo que los menores se alejen de los dispositivos electrónicos y utilicen su tiempo libre de forma creativa, promoviendo la convivencia y el aprendizaje.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el propósito de ofrecer espacios de sano esparcimiento durante el periodo vacacional, la Casa de la Cultura de Piedras Negras puso en marcha el campamento de verano “Talentos en acción”. La coordinadora de la institución, Analliza Castillo, informó que las actividades comenzaron el pasado 30 de marzo y han tenido una gran aceptación entre la comunidad.

Cada día, alrededor de 40 niñas y niños participan en dinámicas que les permiten explorar distintas disciplinas artísticas y recreativas. El programa busca que los menores se desconecten de los dispositivos electrónicos y aprovechen su tiempo libre de manera creativa, fomentando la convivencia y el aprendizaje en un entorno seguro y profesional.

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El campamento se distingue por su carácter multidisciplinario, gracias a la colaboración de diversas dependencias municipales como Fomento Deportivo, Ecología e Imagen Urbana, Desarrollo Rural y Seguridad Pública. Esta suma de esfuerzos enriquece la experiencia de los participantes con una visión integral.

Uno de los momentos más emocionantes ha sido la visita de Protección Civil y Bomberos, donde los pequeños conocieron de cerca un camión de bomberos y una ambulancia. La experiencia despertó entusiasmo y motivó a varios niños a expresar su deseo de servir a la comunidad en el futuro.

La Dirección de Seguridad Pública también ha tenido una participación activa mediante pláticas de tránsito y vialidad, además de la exhibición de nuevas patrullas. Con ello, los menores pudieron conocer el equipo y la inversión realizada por el alcalde Jacobo Rodríguez para fortalecer la seguridad de las familias nigropetenses.

El campamento “Talentos en acción” tendrá una duración de dos semanas y concluirá el próximo 10 de abril. Durante este tiempo, los instructores se enfocan en detectar y potenciar las habilidades de cada participante, asegurando que cada jornada sea una oportunidad de crecimiento personal y descubrimiento de nuevas pasiones.

La clausura se llevará a cabo el 10 de abril a las 13:00 horas, en una ceremonia especial que contará con la presencia del Alcalde, la directora general de Desarrollo Social y los titulares de las áreas participantes. En el evento se entregarán reconocimientos a los niños por su esfuerzo y dedicación en este exitoso proyecto cultural.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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