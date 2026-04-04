Impulsan la economía local con el programa Consume lo hecho en Piedras Negras

Dariel González, coordinador de la dependencia, explicó que la iniciativa busca generar una sinergia directa entre las empresas de la ciudad y los ciudadanos interesados en integrarse al sector productivo. Además de fomentar el orgullo por la mano de obra nigropetense, el programa se ha convertido en un eje estratégico para la oferta de vacantes en compañías ya establecidas y en nuevos proyectos.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el propósito de fortalecer el mercado interno y destacar el valor de la producción local, la Coordinación de Fomento Económico Municipal continúa impulsando el programa Consume lo hecho en Piedras Negras.

La coordinación mantiene comunicación constante con el sector industrial para garantizar que las plazas disponibles sean ocupadas por perfiles locales, lo que fortalece el crecimiento económico de las familias de la frontera. Actualmente se ofertan puestos para operarios, técnicos especializados, personal administrativo y profesionistas, lo que permite a ciudadanos con distintos niveles de preparación encontrar oportunidades laborales en su propia ciudad.

La respuesta de la comunidad ha sido positiva, con una importante afluencia de solicitantes en las oficinas de Fomento Económico. A ello se suma la difusión en redes sociales, que ha ampliado el alcance del programa y agilizado el proceso de vinculación.

Los requisitos para participar son mínimos: solicitud de empleo, copia de la credencial de elector (INE) y comprobante de domicilio. Con estos documentos básicos, la mayoría de los aspirantes puede iniciar de inmediato su proceso de vinculación laboral.

La administración municipal subraya que este programa es una herramienta clave para mantener el dinamismo económico de la ciudad. Al priorizar el talento local, se busca que las inversiones que llegan a la región se traduzcan en bienestar social, orientando a cada buscador de empleo hacia la vacante que mejor se adapte a su experiencia y habilidades.

Finalmente, González recordó que las oficinas de Fomento Económico atienden de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas, en la planta alta de la Presidencia Municipal, donde los ciudadanos pueden conocer a detalle las empresas participantes y las vacantes disponibles.