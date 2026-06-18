Intensifican acciones de saneamiento básico en colonias de Piedras Negras afectadas por inundaciones
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Autoridades de salud realizaron labores de saneamiento en colonias afectadas por acumulación de agua y lodo, con acciones de desinfección, monitoreo y prevención sanitaria
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Las autoridades de salud y personal operativo llevaron a cabo diversas acciones de saneamiento básico en varias colonias de Piedras Negras, con el objetivo de reducir riesgos sanitarios tras las recientes afectaciones por acumulación de agua y lodo, informaron mediante un comunicado.
Los trabajos se realizaron en las colonias El Edén, Las Malvinas, Las Argentinas, Las Haciendas, Burócratas y Harold Papel, donde se desplegaron brigadas para atender puntos críticos detectados durante los recorridos de supervisión.
Entre las principales acciones implementadas se realizó el encalado en zonas donde se acumuló lodo, además de la aplicación de pastillas de cloro en charcos y pequeñas lagunas, con el fin de prevenir la proliferación de bacterias y posibles enfermedades.
De igual forma, el personal efectuó recorridos en distintas áreas inundadas para el monitoreo del cloro residual en el agua potable de la red municipal, a fin de verificar que se mantuviera dentro de los parámetros adecuados para consumo humano.
Durante estas jornadas también se levantaron cédulas de emergencia sanitaria en escuelas, restaurantes y tiendas de autoservicio ubicadas en las colonias afectadas, con el propósito de evaluar las condiciones de higiene y seguridad en estos establecimientos.
Asimismo, se entregaron botellas de plata coloidal, trípticos informativos con recomendaciones preventivas ante inundaciones y bolsas ecológicas a los habitantes de las colonias, como parte de las acciones de apoyo y orientación a la población.
Las autoridades destacaron que estos trabajos continuarán en los próximos días para reforzar las medidas sanitarias y proteger la salud de los habitantes de las zonas impactadas.