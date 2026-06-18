Intensifican acciones de saneamiento básico en colonias de Piedras Negras afectadas por inundaciones

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Piedras Negras
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    Intensifican acciones de saneamiento básico en colonias de Piedras Negras afectadas por inundaciones
    Brigadas de salud realizaron trabajos de saneamiento básico en colonias afectadas por recientes acumulaciones de agua y lodo. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Autoridades de salud realizaron labores de saneamiento en colonias afectadas por acumulación de agua y lodo, con acciones de desinfección, monitoreo y prevención sanitaria

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Las autoridades de salud y personal operativo llevaron a cabo diversas acciones de saneamiento básico en varias colonias de Piedras Negras, con el objetivo de reducir riesgos sanitarios tras las recientes afectaciones por acumulación de agua y lodo, informaron mediante un comunicado.

Los trabajos se realizaron en las colonias El Edén, Las Malvinas, Las Argentinas, Las Haciendas, Burócratas y Harold Papel, donde se desplegaron brigadas para atender puntos críticos detectados durante los recorridos de supervisión.

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Entre las principales acciones implementadas se realizó el encalado en zonas donde se acumuló lodo, además de la aplicación de pastillas de cloro en charcos y pequeñas lagunas, con el fin de prevenir la proliferación de bacterias y posibles enfermedades.

De igual forma, el personal efectuó recorridos en distintas áreas inundadas para el monitoreo del cloro residual en el agua potable de la red municipal, a fin de verificar que se mantuviera dentro de los parámetros adecuados para consumo humano.

Durante estas jornadas también se levantaron cédulas de emergencia sanitaria en escuelas, restaurantes y tiendas de autoservicio ubicadas en las colonias afectadas, con el propósito de evaluar las condiciones de higiene y seguridad en estos establecimientos.

Asimismo, se entregaron botellas de plata coloidal, trípticos informativos con recomendaciones preventivas ante inundaciones y bolsas ecológicas a los habitantes de las colonias, como parte de las acciones de apoyo y orientación a la población.

Las autoridades destacaron que estos trabajos continuarán en los próximos días para reforzar las medidas sanitarias y proteger la salud de los habitantes de las zonas impactadas.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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