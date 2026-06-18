Intensifican acciones de saneamiento básico en colonias de Piedras Negras afectadas por inundaciones

Los trabajos se realizaron en las colonias El Edén, Las Malvinas, Las Argentinas, Las Haciendas, Burócratas y Harold Papel, donde se desplegaron brigadas para atender puntos críticos detectados durante los recorridos de supervisión.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Las autoridades de salud y personal operativo llevaron a cabo diversas acciones de saneamiento básico en varias colonias de Piedras Negras, con el objetivo de reducir riesgos sanitarios tras las recientes afectaciones por acumulación de agua y lodo, informaron mediante un comunicado.

Entre las principales acciones implementadas se realizó el encalado en zonas donde se acumuló lodo, además de la aplicación de pastillas de cloro en charcos y pequeñas lagunas, con el fin de prevenir la proliferación de bacterias y posibles enfermedades.

De igual forma, el personal efectuó recorridos en distintas áreas inundadas para el monitoreo del cloro residual en el agua potable de la red municipal, a fin de verificar que se mantuviera dentro de los parámetros adecuados para consumo humano.

Durante estas jornadas también se levantaron cédulas de emergencia sanitaria en escuelas, restaurantes y tiendas de autoservicio ubicadas en las colonias afectadas, con el propósito de evaluar las condiciones de higiene y seguridad en estos establecimientos.

Asimismo, se entregaron botellas de plata coloidal, trípticos informativos con recomendaciones preventivas ante inundaciones y bolsas ecológicas a los habitantes de las colonias, como parte de las acciones de apoyo y orientación a la población.

Las autoridades destacaron que estos trabajos continuarán en los próximos días para reforzar las medidas sanitarias y proteger la salud de los habitantes de las zonas impactadas.