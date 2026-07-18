Joven imprudente se lanza a la creciente del Río Bravo en Piedras Negras; fue detenido
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El hombre ingresó a una zona acordonada del Paseo del Río, nadó entre la corriente y fue asegurado por policías municipales después de que Protección Civil descartó lesiones
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un joven fue detenido este viernes por una falta administrativa después de lanzarse al Río Bravo durante la creciente registrada en Piedras Negras.
El hecho ocurrió en el Paseo del Río, donde la pista peatonal permanecía cubierta por el agua y decenas de personas observaban el aumento del caudal desde la parte alta.
De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el joven ingresó al río frente a los asistentes, nadó durante varios minutos y posteriormente salió al trepar uno de los muros del paseo.
Algunas personas que presenciaron la maniobra la reportaron al sistema de emergencias 911, debido al riesgo que representaban la corriente y el nivel del agua.
Elementos de Protección Civil esperaron al joven en el punto donde salió del río y realizaron una valoración para descartar lesiones o alguna afectación de salud.
Después de la revisión, oficiales de Seguridad Pública Municipal lo aseguraron y trasladaron por una falta administrativa.
Las autoridades señalaron que la detención se relacionó con presunto desacato y alteración del orden público, además del ingreso a una zona acordonada por condiciones de riesgo.
En redes sociales, algunas personas cuestionaron la detención, mientras otras respaldaron la intervención al considerar que el joven puso en peligro su integridad y pudo obligar a los cuerpos de emergencia a realizar un rescate en el Río Bravo.