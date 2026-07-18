Joven imprudente se lanza a la creciente del Río Bravo en Piedras Negras; fue detenido

El hecho ocurrió en el Paseo del Río, donde la pista peatonal permanecía cubierta por el agua y decenas de personas observaban el aumento del caudal desde la parte alta.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un joven fue detenido este viernes por una falta administrativa después de lanzarse al Río Bravo durante la creciente registrada en Piedras Negras .

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el joven ingresó al río frente a los asistentes, nadó durante varios minutos y posteriormente salió al trepar uno de los muros del paseo.

Algunas personas que presenciaron la maniobra la reportaron al sistema de emergencias 911, debido al riesgo que representaban la corriente y el nivel del agua.

Elementos de Protección Civil esperaron al joven en el punto donde salió del río y realizaron una valoración para descartar lesiones o alguna afectación de salud.

Después de la revisión, oficiales de Seguridad Pública Municipal lo aseguraron y trasladaron por una falta administrativa.

Las autoridades señalaron que la detención se relacionó con presunto desacato y alteración del orden público, además del ingreso a una zona acordonada por condiciones de riesgo.