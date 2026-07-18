Joven imprudente se lanza a la creciente del Río Bravo en Piedras Negras; fue detenido

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Joven imprudente se lanza a la creciente del Río Bravo en Piedras Negras; fue detenido
    Un joven fue detenido después de ingresar al Río Bravo durante la creciente registrada la tarde del viernes en Piedras Negras. CORTESÍA

El hombre ingresó a una zona acordonada del Paseo del Río, nadó entre la corriente y fue asegurado por policías municipales después de que Protección Civil descartó lesiones

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un joven fue detenido este viernes por una falta administrativa después de lanzarse al Río Bravo durante la creciente registrada en Piedras Negras.

El hecho ocurrió en el Paseo del Río, donde la pista peatonal permanecía cubierta por el agua y decenas de personas observaban el aumento del caudal desde la parte alta.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cerca-de-100-boyas-fronterizas-se-desprenden-ante-creciente-del-rio-bravo-GH22255470

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el joven ingresó al río frente a los asistentes, nadó durante varios minutos y posteriormente salió al trepar uno de los muros del paseo.

Algunas personas que presenciaron la maniobra la reportaron al sistema de emergencias 911, debido al riesgo que representaban la corriente y el nivel del agua.

Elementos de Protección Civil esperaron al joven en el punto donde salió del río y realizaron una valoración para descartar lesiones o alguna afectación de salud.

Después de la revisión, oficiales de Seguridad Pública Municipal lo aseguraron y trasladaron por una falta administrativa.

Las autoridades señalaron que la detención se relacionó con presunto desacato y alteración del orden público, además del ingreso a una zona acordonada por condiciones de riesgo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/utiliza-eu-boyas-en-el-rio-bravo-para-delimitar-territorio-con-mexico-GP18429609

En redes sociales, algunas personas cuestionaron la detención, mientras otras respaldaron la intervención al considerar que el joven puso en peligro su integridad y pudo obligar a los cuerpos de emergencia a realizar un rescate en el Río Bravo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Inseguridad
Justicia
Seguridad

Localizaciones


Piedras Negras

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Club exclusivo

Club exclusivo
true

POLITICÓN: Las revelaciones de ‘El Jimmy’ Martínez Veloz, ¿viene EU por Marina del Pilar?
NosotrAs: Maternar y trabajar, una carrera de resistencia

NosotrAs: Maternar y trabajar, una carrera de resistencia

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, es acusado de ser parte de esta red de huachicol fiscal.

Por huachicol fiscal van tras 25 personas y 11 empresas que forman megarred que operaba en Coahuila
Este segmento premium del mercado inmobiliario local tiene complicaciones para poder ser colocado.

Saltillo: Sin demanda, casas de lujo de más de 50 mdp
La Sindicatura de AHMSA pidió al Juzgado verificar un listado laboral por posibles páginas faltantes y confirmó que un montacargas será entregado el 20 de julio en la Planta 1

AHMSA fija fecha de entrega de montacargas y revisa padrón actualizado de trabajadores
Gilberto Jiménez conectó el sencillo con el que Charros dejó tendido a Saraperos y selló la victoria 6-5 en Jalisco.

Saraperos deja escapar la ventaja y cae ante Charros en extrainnings
Estrategia. El actor aseguró que mostrará su verdadera personalidad dentro del reality y adelantó que compartirá historias inéditas de su carrera en la televisión.

Ernesto Laguardia pide el respaldo de Saltillo rumbo a ‘La Casa de los Famosos México’